Ancap descartó que manchas de hidrocarburo tengan que ver con crudo de boya petrolera

Ancap emitió un nuevo comunicado referido a la situación originada a comienzos de agosto, cuando las playas de Maldonado amanecieron con manchas de hidrocarburo.

En tal sentido, afirmaron que “los resultados de análisis de laboratorio de los restos de hidrocarburos encontrados en la costa de Maldonado entre los días 8 y 9 de agosto, y del crudo descargado en la boya petrolera el pasado 3 de agosto, concluyen que ambos productos no coinciden”. Precisamente, para dar con este resultado, se llevaron a cabo pruebas de contenido de azufre, níquel, vanadio y cromatograma.

Por esto, reflejó que “todos los análisis son contundentes en determinar que ambos productos tienen una composición muy diferente”.

Cronológicamente, el ente recordó que el domingo 3 de agosto “comenzaron las operaciones de descarga de petróleo crudo en la boya de José Ignacio desde el Buque Tanque Eagle San Francisco”, pero que esta debió detenerse tras detectarse “una pequeña fuga de producto”. “El crudo que se estaba descargando era WTI Midland”, precisó.

Días más adelante, fue encontrado en las playas de Maldonado “una traza de hidrocarburo a lo largo de varios puntos”. “Si bien ANCAP descartó de inmediato que la traza proviniera de las operaciones de la empresa, se tomaron muestras que se llevaron al laboratorio para comparar ambos productos”, explicó.

Tras el proceso, “el contenido de azufre de los hidrocarburos presentes en la muestra de playa es muy superior al contenido de azufre del crudo WTI Midland (muestra tomada de bodega del Buque tanque Eagle San Francisco), por lo que se descarta que estos hidrocarburos provengan de un derrame de crudo WTI Midland”, sostuvo.

