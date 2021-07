Ancap: cómo evolucionó la ganancia, la deuda y el patrimonio en los últimos años

Política

Montevideo Portal

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, realizó un breve hilo en Twitter sobre la actual situación del ente, su evolución a lo largo de este siglo y el punto de inflexión que implicó la capitalización en 2016.

El jerarca compareció este miércoles a la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados.

Stipanicic destacó la evolución de la deuda financiera de la petrolera estatal, sobre todo a partir de 2016, cuando el Estado condonó una deuda por US$ 605 millones por pasivos contraídos en 2013.

"El pasivo financiero ha disminuido por cancelación de deudas, por reperfilamiento por cambio a moneda local y aumento del tipo de cambio", sostiene la presentación.

Evolución del patrimonio neto de @AncapUruguay en moneda constante. pic.twitter.com/BcFUtitUHb — A. Stipanicic (@a_stipanicic) July 15, 2021

En cuanto a las ganancias, la empresa concluyó 2020 con una pérdida por US$ 12 millones, después de cuatro años de rentabilidad. En 2019 el ente tuvo ganancias por US$ 39 millones, en 2018 por US$ 88 millones, en 2017 por US$ 39 millones y en 2016 consiguió un resultado positivo de US$ 15 millones.

En tanto, en 2015 la pérdida había sido por US$ 198 millones, en 2014 por US$ 323 millones, en 2013 por US$ 169 millones, en 2012 por US$ 14,6 millones.

Si se considera también 2011, en cinco años Ancap acumuló pérdidas por casi US$ 800 millones, lo que derivó en un notorio debilitamiento de su situación patrimonial.

En esta línea, el actual presidente del ente reflejó cómo la situación de la empresa cambió a partir del año 2015, tanto en lo que tuvo que ver con la situación patrimonial como en el endeudamiento financiero.

De una deuda por US$ 1.240 millones que tenía la empresa en 2015, este pasivo fue bajando hasta cerrar 2019 en US$ 376 millones, con un notorio punto de inflexión tras la capitalización.

"Los datos surgen de los balances auditados de la empresa y muestran el efecto de la capitalización votada en el Parlamento, que permitió una reestructuración de pasivos y reducción de deuda", sostuvo el jerarca.

En relación al patrimonio neto de la estatal, "a partir de la capitalización de 2016 el patrimonio ha evolucionado al alza en línea con los resultados netos positivos de cada ejercicio, consecuencia de la reducción de intereses pagados, ahorros en costos y de un importante descalce entre los precios locales e internacionales", afirma el análisis.

Sin embargo, Stipanicic consideró que en los últimos años los ingresos de la empresa (y por tanto sus resultados económicos) fueron favorecidos "por un importante sobreprecio con respecto a la paridad de importación calculada por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea)".

Esta postura del jerarca obedece a la nueva política asumida por el gobierno de ajustar los precios de los combustibles asociados a las fluctuaciones internacionales del precio del barril del petróleo.

"Actualmente los precios de venta de Ancap están fijados a paridad de importación, salvo el supergás que se mantiene a un precio significativamente menor", escribió Stipanicic, que dijo a Montevideo Portal que seguramente haya un nuevo ajuste en las tarifas en agosto.

