Ancap cede a OSE cuatro bombas de agua que están en depósito de Alur desde 2009

Política

En el contexto de sequía que afecta a casi todo el territorio nacional, también el déficit hídrico ha generado dificultades para el enfriamiento en la refinería de Ancap en La Teja, pero según dijeron a Montevideo Portal desde el directorio de la empresa esa situación, en principio, está controlada.

En tanto, las autoridades de la empresa dijeron en rueda de prensa ante la emergencia que está provocando la sequía, Ancap “está tomando acciones” y puso a disposición de OSE cuatro “bombas de agua sumergibles de ALUR [Alcoholes del Uruguay]” para bombear arroyos y ríos.

“Estas bombas que estuvieron en galpones de ALUR desde 2009 van a representar ahora una acción sobre la sociedad. OSE se va a encargar de la instalación. Las dos bombas que se están levantando hoy son de un tamaño importante, industriales. Van a permitir un bombeo muy importante a nivel de ingeniería de OSE”, explicó el vicepresidente de Ancap Diego Durand, que añadió serán cedidas al servicio descentralizado en régimen de comodato provisorio.

Durand explicó a Montevideo Portal que, a pesar de la actual situación de escasez de agua potable, se venía trabajando desde 2022 en la cesión de dichas bombas a OSE.

Por 18 bombas de estas características ALUR había pagado US$ 1.053.147. Dos de dichas bombas fueron rematadas en 2017 a US$ 42.200 y en diciembre del mismo año otra a US$ 18.750.

El jerarca dijo a Montevideo Portal que según el inventario físico realizado en 2021 hay actualmente 12 bombas, de las cuales cuatro serán destinadas a OSE.

La intención de la empresa a futuro es que las bombas sean utilizadas para sistemas de riego, lo que se proyecta tendrá un costo aproximado de US$ 500.000.

Otros apoyos

Las autoridades de Ancap también anunciaron que se donarán al Ministerio de Defensa 10 mil litros de gasoil para utilización de maquinaria y alimento para ganado durante tres meses al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. También se prestarán seis camiones cisternas a OSE.

En principio, Ancap estima una inversión de US$ 150 mil en engorde animal y combustible.