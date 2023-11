Análisis de los discursos de Massa y Milei: responsabilidad de un lado y libertad del otro

Política

La noche del domingo pasado se definió en Argentina quién sería el próximo presidente. En un lado, el candidato Sergio Massa del partido político Unión por la Patria y, del otro, el economista Javier Milei de La Libertad Avanza. Este último salió victorioso con 55,69% de los votos a favor, habiendo sido escrutadas un 99,28% de las mesas.

Los resultados se esperaban alrededor de las 21:00, pero horas antes se supo que el ganador sería Milei debido a la velocidad del conteo de votos.

En ese contexto, el ex candidato a la presidencia y actual ministro de Economía dio un discurso primero desde su búnker en el complejo Art Media del barrio porteño Chacarita. "Lo felicité: Javier Milei es el nuevo presidente", anunció Massa pasadas las 20:00 horas del domingo.

Reconoció la derrota en el balotaje, frente al libertario Javier Milei y anticipó que “se termina una etapa” de su recorrido en la vida política, pero que siempre estaría presente para cuando los argentinos lo necesitaran.

“Había dos caminos. Nosotros elegimos defender al Estado, la educación y la salud pública. Elegimos defender a la industria nacional, al trabajo argentino, a nuestras Pymes y a los trabajadores con derechos porque sentimos que es la mejor manera de construir prosperidad y movilidad ascendente”, aclaró.

Horas más tarde, le tocó el turno al próximo presidente de Argentina, que dio un discurso breve, pero más largo, que el de Sergio Massa. Si éste último duró aproximadamente diez minutos, el de Milei duró alrededor de doce.

Aunque la diferencia de minutos hablados no fue tanta, el público de Milei interrumpió su discurso con aplausos más del doble de veces que lo hizo el público de Massa, entre cantos y gritos a favor de la libertad.

Desde su búnker en el Hotel Libertador, cerca de la Plaza de Mayo porteña, Milei dio su discurso ganador donde dejó en claro que a partir de su triunfo “hoy comienza la reconstrucción de Argentina”.

"Desinteresadamente, en un acto de grandeza como no se ha visto nunca en la historia argentina, pusieron el cuerpo para defender el cambio que la Argentina necesita", agradeció a la ex candidata a la presidencia Patricia Bullrich y al ex presidente argentino Mauricio Macri, quienes respaldaron la candidatura de Milei frente a la de Sergio Massa.

Parte de su discurso estuvo enfocado en el concepto del cambio de la casta política que 'beneficia a unos pocos'. Por ejemplo, declaró que “hoy se termina la idea de que el estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos”.

Entre las palabras más usadas de ambos discursos estuvo la alusión a Argentina, pero se diferenciaron en conceptos como "defender” por parte de Massa y la “libertad” por parte de Milei.

Además, mientras que el candidato ganador se refirió a “los argentinos”, con pronombre masculino, el actual ministro de Economía utilizo ambos pronombres, repitiendo “los y las argentinas”.