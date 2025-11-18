Anafap presentó documento con propuestas para fortalecer el sistema previsional

Economía

La Asociación Nacional de AFAP (Anafap), que nuclea a las tres administradoras privadas, presentó un documento técnico con una serie de propuestas orientadas a mejorar el funcionamiento y la sostenibilidad del sistema previsional uruguayo, en el marco del Diálogo Social.

El documento destaca la importancia de avanzar hacia un esquema previsional más robusto y moderno, y plantea varias líneas de acción.

En primer lugar, propone actualizar la normativa para habilitar que los fondos previsionales puedan invertir en fondos mutuos extranjeros y en fondos cotizados en bolsas de valores de reconocido prestigio internacional con previa autorización del regulador, de acuerdo con un comunicado enviado por la asociación. También plantea aumentar los límites de inversión permitidos para estos instrumentos, tanto en los subfondos de Crecimiento y Acumulación como en el total del Fondo de Ahorro Previsional, con el fin de lograr una diversificación global más amplia.

El informe señala, además, que incorporar “un 40% de renta variable global a los portafolios actuales de las AFAP podría elevar la prestación promedio del pilar de ahorro en torno al 21%, mitigándose buena parte del riesgo asociado a las nuevas inversiones gracias a los efectos de la diversificación”.

Esta iniciativa no implicaría una reducción de la inversión en proyectos locales, subraya Anafap en el texto.

Por otro lado, la segunda propuesta apunta a fomentar el ahorro voluntario y establece que existen oportunidades para promoverlo de forma más efectiva, por ejemplo, haciendo que la devolución del IVA por uso de medios electrónicos se deposite automáticamente en una cuenta de ahorro previsional, salvo que el trabajador decida lo contrario.

El documento de Anafap señala que este tipo de mecanismos han demostrado aumentar “de manera significativa” el ahorro previsional en otros países. Además, sugiere que el ahorro voluntario cuente con mayor liquidez en situaciones excepcionales, como puede ser la compra de una vivienda o pagar gastos médicos, lo que podría incentivar la participación sin comprometer la finalidad previsional, indica el comunicado difundido.

La tercera propuesta planteada por Anafap refiere a la necesidad de mejorar el acceso a la información previsional para brindar un asesoramiento más completo a los trabajadores. En tal sentido, la asociación recordó que el asesoramiento es una de las funciones centrales de las AFAP, pero que con la entrada en vigencia de la Ley N.º 20.130 (de reforma de seguridad social, en el período de gobierno anterior) estas entidades quedaron impedidas de acceder a información relevante del sistema, lo que “limita su capacidad de orientar adecuadamente a los afiliados sobre el monto estimado de su futura jubilación”, indica el texto.

En el documento se señala, pues, que esta situación no se ajusta a las mejores prácticas ni a las recomendaciones internacionales en materia previsional. Por ello, Anafap propuso avanzar hacia un modelo en el que todas las entidades que integran el Sistema de Seguridad Social puedan acceder, de acuerdo con sus cometidos legales, a la información necesaria para lograr una visión unificada del afiliado y ofrecer un asesoramiento más integral y transparente.

Finalmente, Anafap sugirió revisar las alternativas disponibles en la etapa de desacumulación, es decir, cuando los ahorros se transforman en ingresos durante la jubilación. Hoy el mecanismo predominante es la renta vitalicia, pero existen otros modelos utilizados en diferentes países que podrían complementar o mejorar el esquema actual. Entre ellos, menciona los fondos mutuos previsionales, las rentas temporales o combinaciones que permitan una mayor flexibilidad y un uso más eficiente del capital acumulado.

La asociación sostiene que “ampliar estas opciones y generar mayor competencia entre prestadores contribuiría a mejorar los ingresos de los jubilados y a adaptar los productos a distintas necesidades y perfiles”, finaliza el comunicado.

