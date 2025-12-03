Política

Ana Olivera se cayó de una escalera en plena sesión de diputados y se golpeó la cabeza

Montevideo Portal

La diputada del Frente Amplio Ana Olivera se cayó en plena sesión de la Cámara de Diputados este miércoles. Precisamente, según indicaron fuentes de la cámara, la oficialista resbaló mientras bajaba una escalera y rodó por el suelo.

Olivera se golpeó la cabeza, por lo que se debió suspender la sesión. La diputada fue enviada a un centro de emergencias, donde está siendo atendida.

La sesión estaba siendo transmitida en vivo, pero no captó el momento de la caída. Precisamente, fue cuando la legisladora del Frente Amplio Inés Cortés estaba hablando.

