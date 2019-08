Amorín sobre la negativa a Bordaberry: “No le hace bien al partido, no es nuestro estilo”

Política

El ex precandidato por el Partido Colorado anunció que no irá por una banca en el Senado en las próximas elecciones y dejará su lugar a Germán Coutinho.

José Amorín Batlle declaró este miércoles que "no tenía ningún inconveniente" con que Bordaberry lanzara su lista al Senado dentro del Partido Colorado y lamentó que la actual cúpula de la fuerza política lo haya rechazado.

"Fue a hablar con (Ernesto) Talvi y le dijo que había algunos inconvenientes. Fue a hablar con (Julio María) Sanguinetti, un referente del partido al que le pidió un consejo, y creo que, por lo que dijo Pedro, le dijo lo mismo, que no veía muy conveniente que se lanzara", dijo Amorín para explicar la situación.

"Tuvo toda la repercusión que todos sabemos, que naturalmente no le hace bien al Partido Colorado. No es nuestro estilo", declaró al informativo de Radio Universal, 970 Noticias.

En este sentido, dijo que las "discrepancias" personales no deben estar por encima de los intereses del partido y concluyó con que la negativa a Bordaberry "no es una buena noticia, pero ya va a pasar".

Por otro lado, este jueves Amorín y Sanguinetti darán una conferencia en conjunto en donde anunciarán un acuerdo político entre sus sectores. Respecto a ese anuncio, Amorín adelantó que él no irá en la búsqueda de una banca en el Senado y dejará su lugar como número uno en la lista 15 a Germán Coutinho.

La idea es que los sectores de Amorín y Sanguinetti apoyen la candidatura de Coutinho.

"Yo tenía un acuerdo con Germán, le dije desde el primer día que el Senado no me ata, le dije que me parecía que él tenía que ser el senador de la 15, él tenía que encabezar nuestro Senado", señaló Amorín a la radio.

Sin embargo, afirmó que será "el referente principal de la 15", por lo que encabezará una lista a la Cámara de Diputados en Montevideo.

Por último, Amorín se refirió al tema de Fernando Amado, que este martes anunció que apoyará la candidatura del frenteamplista Daniel Martínez en una alianza electoral.

"Que haga lo que le parezca y que tenga suerte", dijo Amorín, quien luego criticó la postura del diputado.

"Amado no se iba a ir nunca del Partido Colorado y se fue a una aventura que le duró poquito (La Alternativa)", expresó Amorín y luego apuntó contra Amado porque en antiguas declaraciones había señalado sus diferencias con el Frente Amplio.

"Lo único claro es que con el Frente Amplio no iba a hacer ningún tipo de acuerdo porque con un partido político que defiende dictaduras no iba a hacer nada. En política me gusta la coherencia, que la gente sepa lo que voy a hacer porque conoce lo que he hecho. Estos saltos de un lado al otro no me parecen convenientes, creo que le hacen mal al sistema y a la opinión que tiene la gente sobre los políticos, que parece que están siempre tratando de acomodarse", concluyó.

Montevideo Portal