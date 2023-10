Amnistía Internacional denuncia que Israel usó fósforo blanco en ataques al sur del Líbano

Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que Israel empleó proyectiles de fósforo blanco en sus bombardeos en el sur del Líbano de las últimas semanas, y dijo que uno de esos ataques, contra la ciudad de Dhayra, debe ser investigado como “crimen de guerra” por tratarse de un “uso indiscriminado” contra objetivos civiles de un arma prohibida.

Así lo indicó en un comunicado la organización de defensa de los derechos humanos, que señaló que sus analistas revisaron y analizaron videos y fotografías del ataque, entrevistaron a testigos, personal sanitario y personal que atendió en primera instancia a los heridos y constataron el uso de ese tipo de munición en un bombardeo el 16 de octubre contra la población libanesa.

A new Amnesty investigation has found that the Israeli army indiscriminately, and therefore unlawfully, used white phosphorous in an attack on Dhayra in south Lebanon on 16 October.



The attack must be investigated as a war crime. pic.twitter.com/RyK1CePSGj