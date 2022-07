Amenaza de edil a Antonini: "Usted ha hecho mucho daño a mi familia, eso lo va a pagar"

Política

Tal como informáramos, el diputado del Frente Amplio por el departamento de Maldonado, Eduardo Antonini, denunció ante Fiscalía a Matías Silvera Ortíz, edil nacionalista del departamento de Treinta y Tres por haberlo amenazado.

El hecho se dio en el Congreso Nacional de Ediles en Maldonado, donde Antonini participó.

"Estaba yo sentado en el hall de la Junta Departamental cuando se sienta al lado mío una persona que se identifica como Matías Silvera, de Treinta y Tres. Yo desconocía quién era. Me dijo: 'no vengo a saludarlo, vengo a decir que usted ha hecho mucho daño a mi familia y eso lo va a pagar. No va a ser hoy, no va a ser mañana, pero tenga la certeza de que lo va a pagar'", dijo, entrevistado por Radio Montecarlo.

Antonini dijo que en ese momento le preguntó quién era, a lo que el aludido contestó que era hijastro de Germán Cardoso. "Le pregunto: '¿Usted vino a amenazarme?' y me dice: 'Quisiera usted que el que lo amenazara fuera yo, porque los que le van a cobrar no perdonan' y se retiró".

"Ese fue todo el episodio y obviamente lo que hicimos fue, tomamos eso como una amenaza, obviamente y se lo comunicamos al presidente de la Junta Departamental, ya que estabamos allí, avisamos a la fuerza política y me presenté con mi abogado en Fiscalía. Cuando hicimos la denuncia correspondiente del hecho, también después le avisamos a Ope Pasquet, en su calidad de presidente de la Cámara de Representantes y al ministro (Luis Alberto) Heber", expresó.

Aclaró que si bien trascendió la frase de que había sido una "amenaza de muerte", en verdad "nadie nombró la palabra muerte".

"Fue simplemente eso: usted lo va a pagar y los que le van a cobrar no perdonan", dijo

"Yo soy una persona grande, tengo 56 años, soy representante nacional. No conocía hasta ahora esa persona y quién hizo la denuncia fui yo. Para que vaya a tener que ir a la Fiscalía a explicar por qué me dijo eso y quiénes son los que me quieren los que me quieren hacer pagar. Si eso fue un invento de él, bueno, tendrá que dar las excusas. Todo lo que pueda decir después, ni me interesa", sostuvo.

En referencia a la publicación en Twitter del edil, que aseguro que "de ser cierta esta mentira absurda de Antonini", lo va a denunciar "penalmente por simulación de delito", el diputado respondió: "Yo no voy a contestar vía Twitter algo. Quien hizo la denuncia penal fui yo en Fiscalía, así que nada, con total tranquilidad, que se presente y diga lo que tenga que decir".

"Una amenaza de este tipo a un representante nacional no debería importar de qué partido es, porque del partido que fuera, me parece que daña la convivencia democrática", aseveró.