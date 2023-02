Internacionales

Amenaza de Bolsonaro desde EE. UU. “Si el gobierno de Lula sigue así, no va a durar mucho”

Al menos 600 personas se dieron cita en un acto en honor al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, llevado a cabo en Orlando, Estados Unidos, durante la noche del martes. Irónicamente, dijo que no diría nada controvertido, aunque no cumplió con su palabra. "La prensa está aquí esperando una pequeña frase mía para armar un escándalo mañana, pero no tendrán ese gusto", expresó el expresidente, según recoge el portal noticioso UOL.

Poco después, criticó al flamante gobierno de Lula Da Silva

“Tengan la seguridad de que pronto tendremos noticias. Por sí solo, si este gobierno sigue en la línea que demostró en estos primeros 30 días, no durará mucho”, expresó.

El acto tuvo lugar en un restaurante de International Drive, la zona turística de la ciudad. Allí, simpatizantes que pagaron entre 10 y 50 dólares, dependiendo de la proximidad al escenario, escucharon el primer discurso del político en un acto público desde que viajó a los Estados Unidos, el 30 de diciembre, dos días antes de la asunción de mando del nuevo mandatario.

El acto comenzó con la ejecución del himno nacional, siguió con oraciones de pastores evangélicos de la ciudad y presentaciones de cantantes de gospel. Luego Bolsonaro habló durante veinte minutos y abordó varios temas, como la importancia de votar a Rogério Marinho (PL-RN) para la presidencia del Senado. Según Bolsonaro, la victoria de su aliado es importante para mantener el equilibrio político en Brasilia. La disputa es con el senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), quien es apoyado por la base del gobierno.

En la segunda fila de la audiencia estaban el bloguero Allan dos Santos —considerado prófugo de la justicia brasileña desde que se ordenó su prisión preventiva en 2021— y el periodista Paulo Figueiredo, nieto de João Figueiredo, último presidente de la dictadura militar en el país norteño.

En su alocución, Bolsonaro dijo que extraña Brasil, pero tiene la intención de quedarse "un poco más" en Estados Unidos, sin especificar de cuánto tiempo será esa estadía. De acuerdo con el citado medio, el expresidente dejo la casa del luchador José Aldo, donde se alojaba desde su arribo a Orlando, y se mudó a otra casa en la ciudad.

Al final del discurso, al responder una pregunta sobre las próximas elecciones, el expresidente dijo que no está políticamente muerto.