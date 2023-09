Amado vs Schipani: discutieron sobre batllismo con Maduro y Díaz-Canel en el medio

El exdiputado Fernando Amado, dirigente de Unión de Izquierda Republicana (Unir), tuvo este jueves un cruce con el legislador de Ciudadanos, Felipe Schipani, donde cruzaron mensajes sobre el batllismo luego de que el actual director de Turismo de la Intendencia de Montevideo se reuniera con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, para negociar una alianza electoral hacia 2024.

“El batllismo nunca podría aliarse con quienes defienden a [Nicolás] Maduro, [Daniel] Ortega y [Miguel] Díaz-Canel”, afirmó Schipani al comentar una noticia sobre el encuentro, lo que generó la reacción de Amado.

“¿Él cree que el batllismo está con el herrerismo, la extrema derecha, etcétera? Que lo crea. El batllismo no es mío ni de él. Es de la gente. Y la gente ya dijo donde siente que no está el batllismo”, afirmó Amado.

Amado y su sector Unir ya votaron junto al lema Frente Amplio en el anterior ciclo electoral, luego de que el dirigente se distanciara del Partido Colorado.

Él (ellos) dicen eso. Yo respondo "¿y por casa como andamos?". El tema ya no es ese. ¿Él cree que el batllismo está con el herrerismo, la extrema derecha, etc? Que lo crea. El batllismo no es mío ni de él. Es de la gente. Y la gente ya dijo donde siente que no está el batllismo. https://t.co/dOyhlr11HZ