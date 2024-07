Amado volvió a cruzar a Ojeda por dichos sobre la coalición: “Consolida el rosadismo”

Política

Después de que el candidato por el Partido Colorado a la Presidencia, Andrés Ojeda, dijera a Punto de encuentro (radio Universal) que “hoy los blancos como hueso de bagual y los colorados como sangre de toro son cada vez menos”, el director de la división de Turismo de la Intendencia de Montevideo (IM) y exdiputado colorado, Fernando Amado, volvió a cruzarlo.

“Cierto lo que dice Andrés Ojeda. Cierto también es que su sentir más blanco de los colorados busca votos blancos y consolida el ‘rosadismo’”, escribió Amado en X.

El exdiputado colorado, que apoyó al frenteamplista Yamandú Orsi durante las elecciones internas, aseguró: “Los batllistas del viejo Pepe nunca íbamos a ser cómplices de esto”. Así, Amado afirmó que “el lugar del batllismo es en la coalición de izquierda del Frente Amplio”.

Cierto lo que dice @AndresOjedaOk

Cierto también es que su sentir + blanco de los colorados busca votos blancos y consolida el “rosadismo”.

Los Batllistas del viejo Pepe nunca íbamos a ser cómplices de esto. El lugar del Batllismo es en la coalición de izquierda @Frente_Amplio https://t.co/VRxINbtnc4 — Fernando Amado (@fernando_amado) July 4, 2024

Si bien Ojeda no le respondió, Claudio Aguilar, vicepresidente del Sodre y dirigente de UNIR, que apoya al penalista, contestó a Amado. “¿Volviste? Pensé que no estabas más en la actividad política. Nosotros seguimos defendiendo el batllismo y el Partido Colorado. Los Batllistas no votan ni tupas ni comunistas”, escribió.

Volviste @fernando_amado ?



Pensé que no estabas más en la actividad política



Nosotros seguimos defendiendo el batllismo y el @PartidoColorado



Los batllistas no votan ni tupas ni comunistas https://t.co/JzM1snraHk — Claudio Aguilar (@CLAUDIOAGUILARP) July 4, 2024

Durante la entrevista con el programa radial, Ojeda también señaló que “la identidad coalicionista es la decisión más importante que hay que tomar: si uno vota al Frente o a la coalición”. “No hay tres opciones, hay dos”, agregó.

De acuerdo con el precandidato colorado, el “muro” entre la oposición y la coalición es “grande”, mientras que “para adentro, en los dos lugares, los muritos son cada vez más chiquitos”, dijo en referencia a su partido y al blanco.

El otro cruce

Ojeda reaccionó hace dos días atrás a los primeros comentarios de su rival frenteamplista, Yamandú Orsi, a quien acusó de copiar su eslogan.

“Si será buena nuestra campaña que hasta Orsi nos copió el slogan”, escribió el abogado penalista después de que el exintendente de Canelones subiera una foto con su compañera de fórmula, Carolina Cosse, reunidos con Fernando Pereira

“Unir para ganar, unir para gobernar, unir para cambiar. En eso estamos con Carolina”, escribió Orsi en redes sociales.

De este modo, Ojeda, ante la posibilidad de que el candidato del Frente Amplio (FA) dijera “que no se dio cuenta”, recordó: “‘Unir para ganar’ es tan solo el sublema de todas nuestras listas y está en toda la publicidad, cuya inversión tanto critican”.

Quien también se expresó en redes fue Fernando Amado: “Andrés, ¿tu concepto de renovación, además de hacer del Partido Colorado un juguete de Luis Lacalle Pou, incluye mentir? Fundamos UNIR en marzo de 2019, fue nuestro distintivo en octubre 2019. Desde ese momento, nuestra sede central tiene carteles con UNIR”. “Nos copiaste, pero no lloramos”, agregó.