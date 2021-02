Álvaro Villar respondió sobre caso de paciente que esperó toda la noche en ambulancia

Locales

La semana pasada, una paciente que había sufrido un accidente cerebro vascular (ACV) debió pasar quince horas a bordo de una ambulancia en la emergencia del Hospital de Clínicas. El testimonio de un médico de un servicio d emergencia móvil, recogido por el periodista Gabriel Pereyra, generó de inmediato reacciones críticas.

Testimonio de un médico de una emergencia móvil: 15 horas esperando en la puerta del Clínicas y no había casi nadie en la emergencia. Cosas similares ocurren en el Español y el Pasteur. ¿Nadie piensa en el paciente que está encima de una ambulancia todo ese rato inhumano? — Gabriel Pereyra (@Gabrielhpereyra) February 16, 2021

Álvaro Villar, director del Hospital de Clínicas, adelantó en Twitter que se haría cargo de la responsabilidad del hecho y que brindaría información, algo que hizo esta mañana en una entrevista con Informativo Sarandí.

Gabriel, hemos estado analizando lo ocurrido en este caso en particular y lo vamos a informar. Estamos de acuerdo en que esto no puede pasar y me hago responsable por ello. — Álvaro Villar (@alvillar) February 16, 2021

Entrevistado por el noticiero, Villar conto que, efectivamente, la paciente se vio obligada a esa prolongada espera. "Se trataba de una paciente que tenía un ACV evolucionado, había pasado un tiempo prolongado desde que había ocurrido", comenzó.

La emergencia estaba con las dos áreas de reanimación ocupadas y la zona de emergencia d intermedios, también", razón por la que la mujer "no bajo de la ambulancia en toda la noche", relató.

"Es una situación grave, algo que no consideramos correcto, y se están tomando medidas para que no vuelva a ocurrir".

Villar detalló que, posteriormente, la paciente evolucionó bien, y aclaró que "estas cosas ocurren con pacientes que pueden esperar. Nosotros atendemos mejor a los pacientes más graves, de emergencia y urgencias", dijo, reconociendo "algunas debilidades en la atención" en otras áreas.

"Consideramos que, después de una hora que el médico o el jefe de la emergencia no pudo resolver la situación de un paciente en una ambulancia, debe comunicarse con las autoridades del hospital para buscar otras camas en el resto del hospital", consideró, señalando que este tipo de situaciones se dan "los fines de semana, en la noche, en las épocas de vacaciones, cuando los sistemas están al límite en capacidad de recursos humanos".

En cuanto al caso puntual de la paciente con ACV, Villar entiende el fallo consistió en que "no se pidió ayuda al equipo de guardia de dirección, ese creo que fue el elemento clave, que se consideró que se iba a resolver de otra manera, que se iba a liberar una de las camas. Eso no ocurrió y el tiempo pasó. Creo que acá el médico que estaba en la emergencia se vio superado en ese momento, pero no es que hubiera camas libres y no se la bajara de la ambulancia por eso", aclaró.

"Esto lo tenemos que resolver", insistió el profesional, llamando la atención, sin embargo, sobre un detalle no menor: "en la mayoría de los caos, por lo menso en los años que llevo en esta tarea, en los casos de demora en ambulancia la decisión del médico es correcta, en el sentido de que la persona no corría riesgo por estar allí".

Esto sucede porque "las ambulancias en Uruguay tienen médicos bien entrenados, no como en otras artes del mundo, donde cuentan sólo con paramédicos. A veces, cuando el médico de la emergencia decide dejar al paciente en la ambulancia, sabe que está bien atendido".

"La situación más delicada es la que no se ve, y es la del paciente que llega caminando, porque ese no tiene nadie que lo haya visto", dijo.

"Cuando se trata de una emergencia, se baja al paciente y se resuelve de la forma que sea, igual se lo atiende en la camilla. El sistema empieza a fallar cuando la persona puede esperar", repitió, insistiendo en que eso debe corregirse porque en la espera "pueden surgir complicaciones".