Álvaro Delgado tras cifras de delitos: “La oposición cuestiona hasta el cambio climático”

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, respondió a las críticas que hicieron dirigentes del Frente Amplio (FA) luego de que el Ministerio del Interior presentara las cifras de delitos correspondientes al 2021.

El jerarca de Estado sostuvo que los datos “son auspiciosos” y “tener más de un 20% menos de hurtos, homicidios, rapiñas, y de abigeato un 36% menos con respecto al 2019 es una cifra alentadora. Este es el camino”.

“Hay una decisión de un respaldo político a la Policía, notorio. Pero además hay un respaldo jurídico a la Policía que le dio la Ley de Urgente Consideración (LUC). Esto no está en discusión, la Policía hoy se siente respaldada, recuperó la autoridad, y la población recuperó una Policía que la proteja”, agregó en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10).

El senador por el Movimiento de Participación Popular (MPP), Charles Carrera, sostuvo que “todavía es muy parcial” para hacer un análisis y además no permite “ver el incremento de la violencia que la sociedad ha sufrido” durante los últimos meses.

“Recién a partir de julio del año pasado con el aumento de la movilidad hubo un incremento de la violencia que es palpable. Hoy a 18 de enero vamos 21 homicidios además de tres casos en los que resta la determinación judicial, que están vinculados a tres presumiblemente delincuentes abatidos por la Policía”, explicó Carrera.

Sobre los cuestionamientos de la oposición, Delgado aseveró: “La oposición cuestiona hasta el cambio climático, así que, que cuestione esto no me preocupa, no me asombra”.

“Es la misma gente que estaba en el Observatorio (de Criminalidad) que estaba desde hace muchos años atrás con la misma metodología. Si servía antes, cuando las cifras no daban y tenían que explicar por qué los delitos subían… la misma gente ahora está demostrando que los delitos bajaron”, añadió.