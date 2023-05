Política

Álvaro Delgado sobre crisis del agua: “El gobierno no puede hacer llover”

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, hizo referencia el pasado domingo a la crisis del agua que se registra en nuestro país y aseguró que el objetivo “primordial” del gobierno es que “no le falte agua a la gente”, es decir, “asegurar el abastecimiento”.

Las declaraciones las hizo en rueda de prensa el pasado domingo y apuntaron a llevar tranquilidad de que el gobierno está trabajando para garantizar el abastecimiento de agua, sobre todo al área metropolitana, sector que está siendo mayormente afectado por la sequía.

“La sequía [es] extraordinaria, la más importante en los últimos capaz que 60-70 años y la verdad que se ha ido agravando y estamos monitoreando la situación. Hay en el gobierno un objetivo primordial que es que no le falte el agua a la gente, asegurar el abastecimiento de agua, que se adapta para consumo, pero también para lo que tiene que ver con la higiene personal, para cocinar y para el saneamiento, que es realmente importante”, indicó el jerarca.

En esta línea, consideró que es un tema “nacional” y que “hay que encararlo entre todos”. Por eso, pidió el uso “responsable y moderado” del agua, algo que consideró “importante” para garantizar lograr el objetivo anteriormente mencionado.

A continuación, el nacionalista aseguró que más allá de las diferentes medidas que está aplicando OSE para garantizar el abastecimiento, también dijo que el ente público está monitoreando si llueve o no llueve, porque la posibilidad de que haya lluvias “importantes” más adelante podría cambiar “radicalmente” la situación.

Finalmente, Delgado dijo que van a tratar que no se den los cortes programados y agregó que se están haciendo “todos los esfuerzos” para que no ocurra.

“El gobierno no puede hacer llover, la gente no puede hacer llover, pero estamos haciendo todo el esfuerzo para que no se llegue a eso [a los cortes programados], para que la gente tenga agua todas las veces que necesita: para bañarse, para cocinar, para tomar, para higienizarse o para tener saneamiento”, concluyó.

