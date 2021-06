Política

Álvaro Delgado: “Si bien no es obligatoria la vacuna, es una obligación ir a vacunarse”

Seguir y no parar

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, visitó este miércoles el departamento de Paysandú, donde brindó una conferencia de prensa para los medios presentes. En ese sentido, el jerarca informó que actualmente Uruguay tiene siete millones de vacunas. "Hay vacunas para todos y no es un slogan, es la realidad", dijo el nacionalista.

En este sentido, contó que Estados Unidos eligió a Uruguay dentro de los países a los que iba a donar vacunas porque tenía instrumentado un sistema de vacunación "serio y eficaz" y porque la gente del país "había respondido".

"Con lo cual viene un proceso de inmunización muy rápido, hoy de los países que está entre los cinco del mundo en rapidez de vacunación. ¿Esto alcanza? No, nosotros tenemos que ayudar a la vacuna cuidándonos, hay cosas que por ahora están así, el uso del tapabocas, el cuidado, la higiene, todo eso va a seguir", aseguró el secretario de Presidencia.

"La vacuna lo que nos va a dar es la garantía y el hecho de vacunarnos, sobre todo en algún porcentaje que todavía no ha decidido (vacunarse), muy pequeñito, en algunas edades mínimo, pero es importante que se agenden, que se anoten y que se decidan porque si bien no es obligatoria la vacuna, es una obligación ir a vacunarse. Y no solo es un acto de responsabilidad personal, es un acto de solidaridad para nuestro entorno y para los que queremos", agregó.

El jerarca dijo que la visita tiene como objetivo firmar algunos convenios que van a generar "formación en lechería", donaciones para el asunto educativo (entrega de tablets) y también en el sentido de recorrer algunas obras que el gobierno nacional y departamental están programando en el departamento.

Asimismo, dijo la visita sirve para anunciar algunas de las decisiones que están vinculadas al saneamiento, las cuales calificó como "importantes", sobre inversiones privadas en Paysandú, como la que fue anunciada en su momento por el propio intendente, Nicolás Olivera. Esta tiene que ver con la construcción de un aeropuerto internacional en el departamento que tendrá un costo de 8 millones de dólares y quedará integrado al Sistema Nacional de Aeropuertos