Álvaro Delgado: “Los argumentos de los que quieren derogar la LUC se empiezan a caer”

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se hizo presente este lunes en el departamento de Colonia en el marco de la campaña electoral por el referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que fue impulsada por el Frente Amplio (FA) y la central obrera PIT-CNT.

En tal sentido, el jerarca aseguró que hay un compromiso del Partido Nacional porque, más allá de la ley de urgencia, son orgullosamente blancos y defensores del actual gobierno, no solo porque se sienten parte del gobierno, sino porque se sienten “gran parte del corazón” del Poder Ejecutivo.

“Nosotros venimos a explicar por qué vamos a votar el no a la derogación de 135 artículos que el FA y el PIT-CNT están impugnando, sino que además venimos con una tarea adicional, que es tratar de que no solo les informemos, sino que convenzan y comprometan porque esta es una definición ciudadana. Acá no va a haber partidos políticos, no hay candidatos. Hay sí o no, y tiene que ver con la actitud que debemos tener ante el presente, que tuvimos en el pasado y la actitud que tenemos para el futuro”, indicó.

En este sentido, el secretario de Presidencia sostuvo que la campaña a esta altura “está cambiando” por dos razones. En primer lugar, opinó que los argumentos de aquellos que quieren derogar los artículos “se están cayendo”. “Los argumentos de los que quieren derogar la LUC se empiezan a caer. Y estamos notando que la falta de argumentos y la desesperación hace que aumente la agresividad. Yo ya voy un paso más allá de la desinformación y de la mentira, que están, que las vemos todos los días, de todos los que impulsan el sí”, indicó.

“Estamos viendo un poco de agresividad y aquello que ante la falta de argumentos la descalificación. Entonces, ese es un modo de hacer una campaña electoral con el cual nosotros nos vamos a tener que enfrentar. ¿Con qué le enfrentamos a la falta de información, a la descalificación? Con respeto y con la verdad, mostrando la ley. Con la verdad no ofendo ni temo, el Partido Nacional va a cada uno de los lugares a decir por qué cree que esta ley es eficiente y que ya tuvo efectos positivos”, agregó.

Asimismo, Delgado sostuvo que la campaña está agarrando “otro sentido”, que tiene que ver con que cada vez “le cuesta más argumentar a aquellos que votan el no” y destacó que los artículos a derogar tienen dos capítulos en general.

“Uno tiene que ver con la seguridad pública, el capítulo quizás más importante, más sensible, más cotidiano. Y ahí tenemos que ser francos, claros y contundentes: esta es una ley que es dura con el delito y con los delincuentes, pero es lo que la gente votó cuando quiso un cambio cuando votó un programa de gobierno que es el corazón de esta LUC que estamos poniendo a consideración”, aseguró

“Más allá de que el PIT-CNT quiere derogar la LUC, el sindicato policial está haciendo campaña por mantener la LUC porque claro, como dijo un policía, ‘por favor hagan toda la campaña que puedan porque si derogan la LUC quedamos desnudos y los chorros vienen por nosotros’. Es así, por primera vez la policía recobró la autoridad y la ciudadanía recobró una policía que la proteja. ¿Estamos conformes? No, pero este es el camino, bien diferente al gobierno anterior y está claro que si se deroga la LUC volvemos a estar como antes. No queremos más Bonomi y esas teorías de seguridad pública que tanto daño le hicieron al Uruguay y que tenía una tendencia del delito que se iba superando a sí mismo”, concluyó.

