Álvaro Delgado: “Cien días de esfuerzo, de actitud y de lidiar con un proceso no esperado”

Política

El Directorio del Partido Nacional recibió en la mañana de este lunes a la vicepresidenta de la república, Beatriz Argimón, y al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y a todos los ministros nacionalistas que integran el actual gobierno donde se presentó un informe que analiza los primeros cien días de gestión de gobierno.

Al finalizar, algunas autoridades dieron declaración a los medios, uno de ellos fue Álvaro Delgado. Consultado sobre un primer análisis de los primeros cien días de gobierno, el secretario dijo que fueron "cien días de esfuerzo, de actitud y de lidiar con un proceso no esperado", en referencia a la pandemia por el COVID-19.

"Obligó al gobierno a tomar medidas inmediatamente que se detectaron los primeros casos. Con el liderazgo del presidente, tomamos medidas muy firmes y que fueron criticadas en su momento por lo estrictas que fueron. Esos que criticaban las medidas hoy elogian los resultados que el Uruguay ha tenido", afirmó.

En este sentido, dijo que nuestro país irá reabriendo algunos sectores de actividad, pero que serán "pasos cortos, seguros, responsables y evaluados". "Ayer no hubo ningún caso positivo. Íbamos empatando en la altura de Bolivia y al final metimos un golcito y nos genera resultados auspiciosos. El gobierno tiene muy claro que la prioridad es la salud y que inmediatamente es lo económico y lo social", agregó Delgado.

En otros asuntos fue consultado sobre el presupuesto nacional que hará el gobierno. Delgado informó que el próximo miércoles habrá un Consejo de Ministros para empezar a trabajar sobre el presupuesto. "Tanto la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como el Ministerio de Economía y Finanzas, fue reuniéndose con cada uno de los incisos empezando a planificar el presupuesto. Recordemos que hay una fecha constitucional para presentarlo y el presupuesto se empieza a tratar en agosto en el Parlamento en las dos cámaras. También está la rendición de cuentas y hoy entra la Ley de Urgente Consideración a la Cámara de Diputados, pero el miércoles es la primera reunión formal para tratar el tema presupuesto", sostuvo.

Finalmente, el secretario de Presidencia fue consultado sobre los dichos de Talvi, que dijo que, en su condición de canciller, no puede decir que en Venezuela hay una dictadura. Delgado respondió: "En esto conceptualmente coincidimos con los dichos que tiene el canciller en cuanto a que en Venezuela no hay democracia y no se respetan los derechos humanos. El presidente ha sido muy claro desde siempre. Entiende que, cuando no hay respeto por los derechos humanos y no hay democracia, es una dictadura".

En otros asuntos, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, dialogó con Telemundo donde fue consultado sobre varios temas. En primer lugar, dijo que le pareció "un buen momento" para hacer un balance de lo que han sido estos cien días de gobierno y sostuvo "que están muy contentos por la forma que trabajaron en estos días".

Consultado sobre alguna autocrítica que se haya realizado o algo que hayan hecho mal, Iturralde contestó: "En la cancha pasan cosas. Cuando pasaron cosas que no nos gustaron el presidente reaccionó de forma inmediata. Con el Frente Amplio no queremos generar una nueva brecha. Hay que ser conscientes de que llegamos con un déficit del 5%, lo queríamos bajar al 3% y ahora está en 7%. La pandemia cambió los esquemas, pero eso hace a la cosa".

Finalmente, también fue consultado por los dichos del canciller colorado, pero Iturralde evitó responder o comentar los dichos.

"Yo no comento las declaraciones de los ministros, lo que el Partido Nacional dice es que es una dictadura. Por el respeto personal y profesional al canciller Talvi, el partido no se va a pronunciar por esas declaraciones y mucho más tenemos que cuidar la relación con ministros de otros partidos", sostuvo el presidente del directorio nacionalista.