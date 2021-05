Alumnos del primer ciclo de primaria vuelven a clases, menos en Montevideo y Canelones

Locales

Hasta el momento no hay fecha definida para el regreso de 1°, 2° y 3° de la capital ni 4°, 5° y 6° de los otros departamentos.

Este martes 18 de mayo se da una nueva etapa del plan de retorno a la presencialidad anunciado por el gobierno en conferencia de prensa. Concretamente, regresan todas las escuelas rurales y el primer ciclo de educación primaria (1°,2° y 3°) menos en Montevideo y Canelones.

Asimismo, también regresará el primer ciclo de educación primaria en Escuelas Aprender y de Tiempo Completo, pero estas abrirán en todo el país. El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep), Robert Silva, dijo que también volverán a la presencialidad las escuelas rurales de más de 50 alumnos (4.800 alumnos) y regresan los séptimos, octavos y novenos, que son en el entorno de 1.300 niños de escuelas rurales. Anteriormente, se habían reiniciado las clases presenciales en las escuelas rurales de hasta 50 alumnos.

Según dijo Silva en radio Uruguay, hasta el momento no hay fecha para el regreso a las clases de 1°, 2° y 3° de escuela de Canelones y Montevideo ni de 4°, 5° y 6° del resto de los departamentos. No obstante, señaló que hasta ahora las clases presenciales vienen "bien" ya que no se dispararon focos en las escuelas.

En este sentido, explicó que inicialmente se había previsto que "en sucesivas semanas volvieran 4º, 5º y 6º en el interior y 1º, 2º y 3º en Montevideo y Canelones y avanzar eventualmente con algo de educación media".

"Yo soy partidario (de volver) cuanto antes. Según lo que nos digan. Nosotros estamos prontos para volver cuanto antes a la presencialidad. 24 o 31 de mayo, si podemos, ojalá algún anuncio se pueda hacer", expresó.

