Alumnos del liceo Dámaso “sacaron” al director; Ministerio del Interior desocupa el centro

El Gremio Estudiantil del liceo nº3 “Dámaso Antonio Larrañaga” (GED) ocuparon este jueves a la mañana el centro, en reclamo por la situación de seguridad y por mejores condiciones de estudio.

Matías Siqueira, integrante del GED, sostuvo que esperan reunirse con autoridades de la educación. “Sacamos al director (Carlos Segundo) y estamos esperando eso”, señaló, agregando que el jerarca del centro “se retiró” luego que le pidieran “bien” que saliera del edificio.

El estudiante dijo a este medio que la ocupación continúa y que aún no hubo notificación por parte de las autoridades para que desalojaran el recinto.

Según supo Montevideo Portal, efectivos del Ministerio del Interior concurrieron en horas de la tarde a desocupar el centro. Previo a eso, fuentes de la cartera habían informado a Montevideo Portal que recibieron solicitud de las autoridades competentes para el desalojo.

Los alumnos agremiados denuncian que se han dado numerosas situaciones de violencia causadas por personas ajenas a la institución y pidieron al Codicen una reunión para plantear sus pedidos en materia de seguridad, por ejemplo, que haya porteros todo el horario, dado que hay dos horas en las que el puesto queda vacío entre los turnos de los dos funcionarios que actualmente cumplen el rol, según señaló El Observador.

Desde el grupo manifestaron, en un post publicado en Instagram, que el centro cuenta con “problemas de infraestructura” que son “causados por los recortes en el presupuesto educativo”.

“Nuestro liceo recibe tan solo 8.000 pesos por mes para resolver todas las averías y no alcanza para tener un liceo en condiciones”, apuntaron, agregando que la “disminución de presupuesto” se refleja en falta de mantenimiento e higiene en baños, roturas y fallas en salones y pasillos, humedad en las paredes, falta de pestillos en las puertas y cables en mal estado.

A su vez, señalan el “exceso de alumnos que dificulta el aprendizaje de los estudiantes”, la “falta de personal de limpieza”, de horas de tutoría, de un “equipo multidisciplinario” para la atención integral del alumno, un recorte de horas docentes, escasez de libros en biblioteca y una “sala de informática con muy pocas computadoras funcionando”.

“Recientemente experimentamos un episodio de violencia grave que no fue tratado ni resuelto adecuadamente. Debido a la falta de personal capacitado en diversas áreas, no hay muchos recursos para prevenir este tipo de situaciones ni para llevar a cabo actividades que mejoren la convivencia. Comprendemos que la respuesta a estos hechos violentos dados en múltiples liceos o es la militarización de los centros, si no la inversión en políticas sociales que afronten la violencia desde la educación y la inclusión social”, afirma el GED.

Por su parte, el núcleo sindical del Dámaso emitió un comunicado este jueves en el que denunció la “omisión de las autoridades frente a la situación de conflictividad generada en la institución que tiene como antecedente cercano los hechos de violencia padecidos el jueves pasado cuando personas ajenas al liceo ingresaron y agredieron a estudiantes y funcionarios”.

“Hoy los estudiantes ocuparon el centro en reclamo de su plataforma reivindicativa y ante la necesidad de interlocutores con quienes negociar, las autoridades inspectivas responden con insensibilidad , tomando la decisión política de no presentarse frente a los estudiantes dejando a la comunidad educativa (estudiantes, padres, madres, docentes y funcionarios) librada al desamparo”, apuntaron.

“En este marco como docentes y respetando la independencia del gremio estudiantil nos solidarizamos con los estudiantes y el equipo de dirección quienes desde el inicio apuntaron al diálogo”, concluye la misiva emitida por los profesores agremiados.

