Alquileres demasiado baratos en el Este por Mercado Libre: la condena de Astesiano en 2014

Alejandro Astesiano y su esposa fueron condenados el 5 de setiembre por un delito continuado de estafa a la pena de 18 meses de prisión con descuento de la medida preventiva sufrida y el cargo de los gastos carcelarios. El ahora excustodio del presidente Luis Lacalle Pou fue encontrado culpable en calidad de autor y su pareja como coautora.

La sentencia, a la que accedió este medio, detalla las maniobras que realizó Astesiano desde 2011, que consistían en ofrecer alquileres de propiedades ficticias a través de internet. “Bajaba fotos de Mercado Libre Brasil o Argentina y las publicaba en la página web de Mercado Libre Uruguay”, señala el documento. Una de las casas que ofrecía estaba ubicada en el departamento de Maldonado, específicamente en las calles Lenguas de Diamante y Juana de América, en Punta del Este.

El juez de la causa dictaminó que Astesiano se hacía pasar por operador inmobiliario, tal como informó El Observador, y ofertaba la casa a un precio “demasiado barato” (900 pesos por día). Al ser cuestionado sobre el porqué del precio, argumentaba que “unos argentinos habían alquilado” la casa y que “a último momento le habían cancelado”.

“Cuando los interesados llamaban al número aportado, les contestaba el indagado. Quien, como nombre de contacto, daba el de ‘Andrés Aste’ (segundo nombre y abreviación del primer apellido). Al llegar a un acuerdo se hacía girar el dinero de la seña por Abitab, pasándole el número de cédula de identidad de su esposa”, señala la sentencia.

“Los giros iban al inculpado y a su esposa a la red de cobranzas mencionada. La esposa los retiraba y le entregaba a Astesiano las sumas referidas. Así procedieron respecto a uno de los denunciantes, que compareció en Maldonado el 31 de diciembre de 2011 y giró $U 9.000 por el alquiler. Otro denunció el 16 de enero de 2012 ante la policía de Maldonado; había girado $U 7.200, que, según dijo, pertenecían al 50% del arriendo de esa misma finca”, agrega.

La primera en ser detenida fue la esposa de Astesiano en el departamento de Colonia, donde también habían recibido denuncias. Astesiano, según reza el texto, dijo que publicó fotos de alrededor cinco casas, captó nueve clientes (de Colonia, Soriano, Canelones y Maldonado) e hizo un total de $30.000.

Según el juez del caso, la pareja de Astesiano tenía claro que estaba “colaborando en una actividad ilícita”, aunque el excustodio “no dejaba” que su pareja tocara la computadora. “Era claro que se le ocultaba el cariz de las negociaciones. Ella, en tanto, no quería enterarse de qué se trataba. De esta forma colaboraba a lo que sabía era ilícito”, dice el dictamen.

Más adelante, ya ingresado en el capítulo de “condena”, el juez señala que se imputa un delito continuado de estafa, con la “confesión para Astesiano” con “primariedad absoluta” para ambos.

“El monto determinado es aproximadamente $ 30.000, pero existe un monto adicional que no se puede determinar ahora pues no se cuenta con los elementos necesarios para ello. Y que se relaciona con las otras conductas de los acusados, que han sido incluidas por la acusación, en su pretensión. Si bien Astesiano tiene confesión y su pareja no, esta tiene un papel secundario en la maniobra. Con relación al papel que tuvo Astesiano, la pena puede ser la pedida por la parte actora”, agrega.

¿Antecedentes?

Al final del documento, en el fallo, se condena a ambas personas por el delito anteriormente mencionado, pero se agrega un párrafo que señala: “Suspéndase condicionalmente el cumplimiento de la pena de ambos, en el caso de que no hubiera imputaciones posteriores a esta. el beneficio se considerará aceptado si no fuera declinado en el lapso útil para recurrir la presente”.

¿Qué quiere decir? Según fuentes del Poder Judicial consultadas por Montevideo Portal, el juez le suspende la pena en forma condicional y se le imponen medidas alternativas que debe cumplir. “Astesiano ya había cumplido privación de libertad durante el procesamiento, pero esa privación de libertad no es la pena, es la medida cautelar”, señalaron las fuentes.

Asimismo, los especialistas agregaron que, en caso de no cometer ningún tipo de delito durante este período con las condiciones impuestas, podría quedar libre de todo tipo de antecedentes dado que se podría dar la “sentencia como no pronunciada” y borrársele los antecedentes por este caso.

“Esto quiere decir que, en los hechos, vos podés ser condenado, cumplir cierto tiempo de privación de libertad como medida cautelar, e igualmente quedar sin antecedentes. ¿Por qué? porque durante el período de vigilancia, te comportarse, no cometiste ningún delito, entonces te lo cancelaron. No sos un primario absoluto, pero sos un primario legal”, destacaron las fuentes.

