Alpinista de 23 años murió mientras bajaba de una montaña y se filmaba en vivo

Balin Miller, un joven de 23 años conocido dentro de la comunidad de escaladores en redes sociales, murió el pasado jueves 2 de octubre mientras escalaba y se filmaba en vivo al caer de El Capitán, la emblemática pared de granito del Parque Nacional Yosemite en California.

La trágica muerte de Miller ocurrió mientras ascendía solo y con una cuerda a unos 730 metros de altura, consignó Infobae. El hermano mayor de la víctima dijo a Associated Press que murió mientras bajaba.

Una seguidora del referente de escalada en redes sociales dijo que Miller llegó a la cima de la montaña, pero intentó recuperar unas bolsas que le costaron la muerte.

“Ha estado escalando desde que era un niño. Su corazón y su alma estaban realmente dedicados a escalar. Amaba escalar y nunca fue por dinero ni fama”, afirmó dijo la madre de Miller, Jeanine Girard-Moorman.