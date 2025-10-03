Alpinista de 23 años murió mientras bajaba de una montaña y se filmaba en vivo

Balin Miller, un joven de 23 años conocido dentro de la comunidad de escaladores en redes sociales, murió el pasado jueves 2 de octubre mientras escalaba y se filmaba en vivo al caer de El Capitán, la emblemática pared de granito del Parque Nacional Yosemite en California.
La trágica muerte de Miller ocurrió mientras ascendía solo y con una cuerda a unos 730 metros de altura, consignó Infobae. El hermano mayor de la víctima dijo a Associated Press que murió mientras bajaba.
Una seguidora del referente de escalada en redes sociales dijo que Miller llegó a la cima de la montaña, pero intentó recuperar unas bolsas que le costaron la muerte.
“Ha estado escalando desde que era un niño. Su corazón y su alma estaban realmente dedicados a escalar. Amaba escalar y nunca fue por dinero ni fama”, afirmó dijo la madre de Miller, Jeanine Girard-Moorman.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]