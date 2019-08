Alonso: "Lo de la campaña sucia para perjudicar a otro es injusto con Juan"

Política

Verónica Alonso será la segunda en la lista al Senado que encabezará Juan Sartori, y sacará listas propias para la diputación en Montevideo, Canelones, Maldonado y Rivera, departamento norteño donde el sartorismo votó muy bien. La senadora consiguió 43.000 de los 92.000 votos que sumó Sartori en las elecciones internas y ahora pretende que la agrupación del outsider logre una fuerte bancada parlamentaria.

Alonso dijo que "en el Partido Nacional siempre hay aguas turbulentas, sobre todo en las internas", pero ahora la relación entre Juan Sartori y Luis Lacalle Pou está "mejor que antes". "En esta ocasión se vio la irrupción de Juan y que a muchos les molestó, les preocupó, entonces era necesario empezar a limar ciertas asperezas que habían quedado. Hace unos días le dije a Juan que tenía que tener instancias de diálogo con el candidato elegido, a quien vamos a apoyar y con quien vamos a tirar del carro. Por suerte se dio la primera instancia, que ojalá sea la primera de muchas, porque creo que es necesario", dijo en el programa radial Apuesta D10 de radio Universal, que conduce César Bianchi.



También, en ese sentido, ella le recomendó que debería buscar un acercamiento a Jorge Larrañaga y otros líderes o referentes del partido, porque ahora "hay que cambiar el chip, las internas pasaron y hay un objetivo común que es ganar las elecciones nacionales".



El periodista le preguntó por las denuncias de campaña sucia y desinformación que vinculan a dirigentes cercanos a Sartori y están a estudio de la Justicia, y cómo esto podría afectar la relación con otros referentes del partido, incluyendo el candidato. "Estuve dentro de la campaña acompañando a Juan y de verdad creo que todo eso es muy injusto para con Juan", dijo Alonso. "Muchos de los señalamientos a Juan terminan siendo injustos", agregó.



Pero el conductor le recordó la denuncia de la periodista Magdalena Herrera , exdirectora del portal Ecos, quien dijo en el programa En la mira de VTV que Oscar Costa, brazo derecho de Sartori, le había ordenado publicar información falsa para perjudicar a Lacalle Pou, durante las internas. "Cuando salió eso no estuve ahondando ni anduve averiguando cuál había sido el proceso de eso. Lo que sí te puedo decir es que rechazo absolutamente -en caso de que haya sido así- que se haya actuado de esa manera. Espero y me imagino que hay otra explicación. No estoy diciendo que no sucedió, pero no estuve involucrada en el tema y no quiero opinar sobre eso", concluyó.



Alonso lamentó que propuestas del grupo de Sartori como la tarjeta Medicfarma o la creación de 100.000 puestos de trabajo no hayan sido incluidas en el programa único del Partido Nacional, porque, según ella, eran propuestas "buenas, posibles y realizables", pero dijo que si Lacalle Pou se convierte en el próximo presidente, el sartorismo desde su bancada parlamentaria insistirá para que se cumplan algunas de esas iniciativas.

La legisladora reconoció que todavía "falta mucho" para que Sartori y Lacalle Pou tengan una relación "sana, fluida y cordial", pero cree que "el tiempo va a ir curando las heridas". "Nosotros estamos para tirar del carro, pero también tiene que haber reciprocidad. Nosotros tendemos la mano pero que del otro lado la tomen, es un ida y vuelta esto. Y también debe haber un reconocimiento a la segunda fuerza. Así como en el fútbol son los goles los que hablan y deciden, en la política son los votos. Eso tiene que estar reconocido, porque de alguna manera han intentado ningunearlo".



Alonso fue consultada respecto a que figuras del sartorismo eventualmente integren un gabinete de ministros en un eventual gobierno blanco. "Ahora estamos concentrados en octubre, en tener una bancada parlamentaria fuerte. Pero hay figuras más ejecutivas y Juan es un ejemplo", dijo. En el Partido Nacional deben, a su juicio, aprovechar la oportunidad en las próximas elecciones, porque "este gobierno del Frente Amplio está deteriorado, debilitado, y desgastado", dijo.