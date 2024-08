Almagro solicitará a la Corte Penal Internacional que ordene arrestar a Maduro

Internacionales

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, anunció que pedirá a la Corte Penal Internacional que presente cargos de imputación y orden de captura contra Nicolás Maduro y “los principales responsables” del “fraude electoral” y la represión en Venezuela.

“Es el momento de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre. Lo cumplió, lo está cumpliendo. Diecisiete muertos”, esgrimió el excanciller.

“Reconozco que fue algo que me impresionó cuando lo dijo; reconozco que es algo que me impresiona más cuando lo está haciendo”, dijo Almagro, que agregó: “Hay premeditación, alevosía, impulso brutal de ferocidad, ventaja superior. Vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión”.

En la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en Washington, el jerarca del organismo dijo que son “bienvenidos” todos los que respalden esa solicitud.

“El tema Venezuela es un tema que, dividido durante mucho tiempo a la Organización, la dividió de la peor manera, con lógicas de confrontación, que no queremos que se repitan. Fue muy costoso para la Organización y hoy debemos evitar a toda costa que eso se repita en el futuro. Cada posición merece el mayor respeto, en el marco del diálogo político que permite este foro, absolutamente pluralista, absolutamente diverso políticamente. No hay ninguna duda que todos queremos lo mejor para Venezuela, si Venezuela está mal, es mal para toda la región”, señaló Almagro en su discurso.

“Hoy millones de venezolanos y venezolanas nos miran esperanzados de que podamos ayudarlos a defender la voluntad expresada en las urnas el domingo pasado y a que cese la cruenta represión que estamos presenciando. [...] La región puso en su momento a un lado las diferencias ideológicas y actuó con base en principios para salvar la democracia guatemalteca, ahora Venezuela necesita la misma convicción de defensa democrática por parte de la región”, afirmó.

“Es muy raro lo que está pasando, definitivamente es muy extraño lo que está pasando. Si pasara en cada uno de nuestros países, ¿qué diríamos? ¿qué diríamos si tres días después no aparecen las actas que proclama al ganador de una elección? Tres días después. Podríamos discutir acá cuánto tiempo más les vamos a dar para que aparezcan las actas, dos días más, dos semanas más, dos meses más. Si la Corte Electoral de mi país tres días después no tiene las actas presentadas, no quiero saber lo que es eso, es improcedente”, agregó el uruguayo.

“Es raro que un organismo electoral no tenga las actas. El tema es que las actas están costando vidas. En 48 horas van 17 asesinados. ¿Cuánto tiempo más les vamos a dar para que aparezcan las actas? ¿Cuánto tiempo más necesitamos para que aparezcan?”, preguntó el secretario general a los países miembros de la OEA.

Almagro denunció que, en Venezuela, desde el domingo, hay “un patrón de persecución a los testigos de mesa”, y dijo: “Están siendo encarcelados mientras estamos hablando; ¿qué democracia aguanta eso?”.

“Siempre va a haber gente que no querrá que se presenten estos hechos. Yo les quiero decir que mi corazón es enorme. Los que me han hecho daño, los que me quieren hacer daño, los que querrán hacerme daño: a todos les pagaremos con amor y magnanimidad”, aseveró Almagro.