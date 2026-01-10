Almagro por Venezuela: “La crisis fue creciendo bajo el amparo de los procesos de diálogo”

Internacionales

El exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro se refirió a la situación política actual de Venezuela y a los intentos de diálogo con el régimen de Nicolás Maduro, quien fue capturado por tropas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas.

Durante una entrevista en el medio chileno EmolTV, el uruguayo sostuvo que los distintos procesos de negociación impulsados en los últimos años no lograron generar una transición democrática. “Hubo 15 instancias de diálogo para ver si se acomodaba un proceso de transición democrática que nunca fue posible y que cada vez fue empeorando”, afirmó.

En ese sentido, señaló que la crisis venezolana se desarrolló en paralelo a esos mecanismos. “El proceso venezolano fue de malo a peor y la crisis fue creciendo bajo el amparo y bajo el paraguas de esos procesos de diálogo”, expresó.

Consultado sobre la viabilidad del diálogo con el gobierno venezolano, Almagro indicó que “los dictadores no ameritan el diálogo, a no ser que estén dispuestos a entregar el poder”. Agregó que, cuando existen denuncias de vínculos con actividades ilícitas, “no hay ningún punto en que amerite el diálogo, sino que hay que proceder a las acciones y a la aplicación de la ley”.

A su vez, también se refirió a las actuaciones de la OEA durante su gestión. Recordó que en 2017 el organismo declaró la alteración del orden constitucional en Venezuela y elaboró informes sobre violaciones a los derechos humanos. “Se hizo un informe respecto a violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que fue la base para la apertura de la investigación posterior”, señaló.

En relación con el rol de los organismos internacionales, destacó la investigación abierta por la Corte Penal Internacional (CPI). “Es la primera vez que la Corte Penal Internacional abre una investigación a un país latinoamericano”, afirmó, y sostuvo que ese proceso también se desarrolló durante los años en que se impulsaron instancias de diálogo.

