Allanamientos varios y requisa en el INR: ocho personas detenidas con drogas y armas

Luego de realizar 20 allanamientos en varios puntos de Montevideo y una requisa en la Unidad 4 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas detuvo a ocho personas e incautó sustancias estupefacientes, dinero, armas de fuego y otros elementos.

Según informó el Ministerio del Interior, como resultado de la operación, dos de los ocho detenidos se encontraban requeridos por la Justicia.

Tras los allanamientos se logró incautar 1.259 kg de sustancias estupefacientes varias, 216 municiones de distintos calibres, ocho armas de fuego, $ 79.562, US$ 48, un chaleco antibalas y un vehículo.

Según agregaron, Fiscalía dispuso la detención de los sospechosos y su conducción a dependencias judiciales.

