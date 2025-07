Alianza País a Delgado: de “corresponde” renunciar al Senado a “reglas de juego” previas

Política

Montevideo Portal

El Directorio del Partido Nacional sesiona este lunes, en medio de una situación de tensión entre sectores, luego de que el nuevo presidente del directorio, Álvaro Delgado, haya anunciado que de momento pediría licencia en el Senado, pero no renunciaría.

Esto generó reclamos de dirigentes de Alianza País, desde donde señalan que esperan la renuncia de Delgado al Parlamento. El senador Carlos Camy dijo el viernes 11 a MVD Noticias (TV Ciudad) que “lo que corresponde” es que el excandidato presidencial deje su banca de forma permanente.

“Había un acuerdo de que quien asumía la presidencia del Directorio lo hacía con dedicación absoluta. Por esa razón, el Partido Nacional desde hace pocos años ha definido que sea un cargo rentado equiparado a un legislador, precisamente para que tenga la posibilidad de abocarse plenamente, con dedicación absoluta. Supongo que lo va a asumir en los próximos días, no dudo de eso”, afirmó.

Este lunes, el senador Javier García fue consultado en Arriba gente (Canal 10) sobre si estaba de acuerdo con que Delgado permanezca en el Senado mientras lideraba el Directorio.

“Yo personalmente asumí un compromiso, que era dedicarme a full al Directorio si la Convención lo hubiera decidido. Ese era mi compromiso y lo iba a cumplir”, dijo García, que se excusó de responder de forma directa sobre la situación de Delgado.

Repreguntado acerca del tema, García dijo que no existe una obligación legal, aunque marcó que “las reglas de juego” estipuladas de forma previa por los postulantes era que la dedicación fuera total.

“Si entiendo o no entiendo [que debe ser full time] es secundario, porque lo entendí. Es decir, no pasa por si lo comparto o no lo comparto, sino porque así fueron las condiciones y asumí que debía ser así. Una vez que acepto las reglas de juego, ya no importa tanto si en el fondo me parece que se puede hacer”, dijo.

“Si usted va a jugar un partido de fútbol y le dicen que son 45 minutos y acepta, después podrá pensar si es más tiempo o menos tiempo, pero acepto que fueran 45 minutos. Yo personalmente acepté que, por diferentes circunstancias, se requería una dedicación que lleva mucho tiempo. Se podrán cambiar las circunstancias para otra elección. Para esta elección fuimos con esas reglas de juego y es lo que yo hubiera hecho”, completó.

Montevideo Portal