Algunas aclaraciones sobre el video viral de un votante de Cabildo Abierto en Lavalleja

Política

Esta mañana, quienes integraban la mesa de un circuito de Mariscala, Lavalleja, se llevaron una sorpresa con un joven que depositó su voto de forma al menos curiosa.

En el momento de colocar el voto, como si estuviera en trance, el joven gritó mirando al cielo: "Hay esperanza en el Partido Cabildo Abierto. Reprende el demonio del homosexualismo. Reprende el demonio del lesbianismo. Reprende la maldad. Ley Trans, Ley homosexual, afuera. Tiene que salir para que este país sea prosperado. Este país solo va a ser prosperado y bendecido cuando la fe sea sobre esta tierra", grita, mientras la familia intenta tranquilizarlo.

El video se hizo viral en forma masiva este domingo y despertó muchísimas críticas e insultos al joven en cuestión. Montevideo Portal pudo averiguar con fuentes políticas de Lavalleja que se trata de un muchacho con trastornos psiquiátricos, asiduo de una iglesia evangelista de la zona, pero que está habilitado para votar.

Tras esta especie de ritual, tomó su mate y se retiró del lugar sin provocar disturbio alguno, junto a su familia. Las fuentes explicaron que la policía que se encontraba en el circuito 121 lo conoce y por eso actuó "en forma medida", porque sabía que luego de que pasara eso se iba a retirar.

Que tenga trastornos psiquiátricos no significa que no pueda ejercer su derecho ciudadano. Según explicó a Montevideo Portal Wilfredo Penco, ministro de la Corte Electoral, si la persona no está considerada incapaz por juez no pierde el derecho ciudadano.

Debe tener la inscripción vigente y habilitada, aclaró Penco. Un inhabilitado puede tener su inscripción vigente, pero por habérsele suspendido la ciudadanía (ya sea por condena judicial o por ser considerado incapaz) no puede votar ni figura en el padrón, pero no es este el caso.