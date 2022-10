Alfonso Rueda, presidente de la Junta de Galicia, viene a Uruguay este fin de semana

Alfonso Rueda, presidente de la Junta de Galicia —órgano ejecutivo de la comunidad autónoma española—, visitará este fin de semana Argentina y Uruguay para reunirse con empresarios e instituciones de la diáspora gallega. Además “mantendrá encuentros diplomáticos con autoridades de ambos países”, informó su administración.

Rueda comenzó este jueves su gira de cinco días por ambas márgenes del Plata, su primer viaje oficial al extranjero desde que tomó posesión de su cargo, en mayo del 2022, sucediendo a Alberto Núñez Feijoo, actual presidente del Partido Popular.

Según consiga EFE, Rueda busca “estrechar lazos” con la comunidad residente en ambos países, dos de los principales receptores históricos de emigrantes gallegos. El político también se reunirá con representantes de empresas de la colectividad gallega, principalmente del sector pesquero.

En una nota emitida por la Xunta, Rueda animó a los gallegos en el extranjero, que según los censos son más de medio millón de ciudadanos, “a sumar sinergias para seguir construyendo una comunidad próspera y unida por la marca Galicia”.

El comunicado expresa que el viaje de Rueda persigue manifestar “el compromiso rotundo de la Xunta con la colectividad y con las necesidades de los gallegos en el exterior”.

“Partiendo del pasado común, el presidente del gobierno gallego anima a mirar al futuro y aprovechar los lazos entre ambas orillas del Atlántico a través de las oportunidades de inversión y de retorno que tiene en marcha el gobierno autonómico”, reza la misiva, en la que Rueda expresó que los emigrantes y sus descendientes “siguen siendo parte fundamental de la vida de Galicia”.

El político oriundo de Pontevedra irá este sábado a las 20:00 al Centro Pontevedrés (calle Francisco Gómez 965), para la “cena de confraternidad” y celebración del 64º aniversario de la institución. Según informaron desde el centro, debido a la alta demanda por tickets y reservas, “se agradece comunicarse a la brevedad de 10 a 12 y de 14 a 19” al teléfono de la institución (2309 9536).

El domingo, Rueda asistirá al Parque Social y Polideportivo del Centro Gallego (Av. Italia 7504) para “compartir con la colectividad” una jornada de “Antergos”, evento deportivo organizado por la institución.

“Invitada la Liga Española de Deportes, organizarán sus autoridades una etapa extraordinaria de juegos de salón con la participación de sus instituciones afiliadas, estando en juego el Premio Xunta de Galicia, que se adjudicará al campeón del 'Torneo de confraternidad intergeneracional de las instituciones españolas'”, informó el Semanario Digital de la Colectividad Española de Uruguay.

En Buenos Aires, Rueda se reunió este jueves con la embajadora de España en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez y con el cónsul Fernando García Casas, así como con el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

?? @AlfonsoRuedaGal mantivo un encontro co xefe do Goberno da Cidade Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, no marco das reunións institucionais do presidente do Goberno galego na súa primeira viaxe oficial a Suramérica pic.twitter.com/PwQ6js929V