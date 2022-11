Alfie sobre la interna colorada: “Noto un poco más de tensión que la que yo vi en 2004”

Política

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, analizó la interna del Partido Colorado de cara a la carrera para las elecciones presidenciales en 2024. El economista se refirió a la posibilidad de ser una de las figuras de la fuerza política y proyectó posibles líderes a futuro.

En diálogo con Corrientes (podcast de entrevistas de Spotify), aseguró que a nivel personal “nunca” quiso proyectarse en temas electorales porque no se siente “cómodo” en ese aspecto. “Soy demasiado rígido, demasiado estructurado”, dijo, y agregó que tampoco le gustan las “arengas”.

“No soy de hacer arengas, a veces hablo más fuerte, a veces no, pero no soy de hacer grandes arengas y para eso hay que sentirlo, hay que quererlo; si uno no lo siente, al final, vas a hacerlo muy mal”, sostuvo Alfie.

Alfie reconoció que “evidentemente” el partido está buscando sus líderes, aunque reconoció que ve figuras dentro de la fuerza política. “A la corta o a la larga va a volver, así como pasa en otros países del mundo. Los partidos históricos de alguna manera renacen y lo hacen con fuerza. ¿Cuánto tiempo lleva eso? No lo sabemos, hoy en realidad el Uruguay diría que hay dos mitades en el orden del 30% y el resto que está en el medio que va para un lado o para el otro y es la que define el pastel”, analizó.

El resurgimiento del Partido Colorado para Alfie va a depender, en primer lugar, en los candidatos que tenga y, en segundo lugar, en “cómo se posicionen los candidatos”; sin embargo, afirmó que la “matriz ideológica” del partido está “muy sólida”, de igual manera que con el resto de la coalición multicolor.

“Vamos a ver; yo creo que el partido puede tener tres o cuatro opciones para la próxima interna y hay que ver cómo esas opciones logran cuajar en la gente y cómo el partido puede resolver de mejor manera internamente las diferencias”, indicó.

“Porque también pasa algo: así como históricamente el Partido Colorado es un poco más homogéneo que el Partido Nacional, yo no sé si en el Partido Colorado no empieza a pasar estando tanto tiempo fuera del gobierno”, agregó.

Sobre los dos sectores que lideran el partido, que son Ciudadanos y Batllistas, Alfie dijo que “siempre” hay ciertas diferencias, pero opinó que el problema es cuando esas diferencias se traducen a una rivalidad con “enconos personales”. Esas instancias, para el político, “terminan en algo muy malo”.

“Yo no veo esa situación de encono en estos momentos, sí noto un poco más de tensión que la que yo vi en 2004”, concluyó.