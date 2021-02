Alertan que empresario chileno usó sociedad “fantasma” uruguaya para contraer deudas

Política

Montevideo Portal

Un juicio en Chile por un préstamo millonario impago enfrenta tiene a una sociedad anónima (SA) uruguaya en el centro de la polémica. En 2018, una sociedad constituida en Suiza prestó US$ 1,8 millones a Golure International, sociedad constituida en Uruguay y propiedad de un reconocido empresario chileno, quien hasta ahora no ha cancelado la deuda. Por esa razón, los prestamistas iniciaron una demanda contra el deudor en la que ponen el foco en la sociedad "fantasma" creada en Uruguay.

El diario chileno La Tercera dio este jueves la noticia y presenta el caso como "una disputa de pesos pesados". De un lado está la familia Vial, propietaria de Agrosuper SA, un holding de empresas alimentarias chilenas que conforman Super Pollo (compañía líder en su robro), Super Cerdo, Sopraval, Super Salmón, La Crianza y Pollos King, entre otras. Del otro, dos empresarios brasileños, Gabriel de Freitas y Juares Maciel, que fueron quienes le prestaron US$ 1,8 millones a Gonzalo Vial Concha, hijo del fundador de Agrosuper SA.

El préstamo se concretó el 30 de julio de 2018 y el compromiso asumido por Vial Concha fue pagarlo en una sola cuota al mes siguiente, pero eso no sucedió. Ante esta situación, la empresa suiza propiedad de los socios brasileños presentó una demanda el 24 de julio de 2019 ante el 15° Juzgado Civil de Santiago, en la que advierte que "se trata de una obligación líquida, lo que significa que es una suma de dinero claramente determinada".

Además, agrega que "es totalmente exigible, porque existe un pagaré suscrito y no se encuentra prescrita".

La pata uruguaya: Golure International

El 31 de diciembre, la sociedad de los brasileños presentó un escrito en el juzgado en el que plantea que "en sencillas palabras, Golure (International, la SA uruguaya) no es más que una figura societaria simulada para que su accionista mayoritario, controlador, presidente de su directorio y representante legal, Gonzalo Vial Concha, evada el cumplimiento de una obligación que, en realidad, contrajo personalmente para la realización de negocios propios en Chile".

La Tercera informa que Graneles Switzerland (la SA de los brasileños) presentó en el juzgado un informe del estudio Ferrere Abogados de Uruguay, en el que se explica que la sociedad Golure es "absolutamente instrumental para los efectos de contraer deudas y liberar a su accionista mayoritario Gonzalo Vial de todo tipo de responsabilidad". Y en este sentido, añaden que Golure es una sociedad "fantasma".

El informe de CPA Ferrere asegura que "la sociedad no ha presentado ni registrado balances ni estados financieros ante la autoridad central del país de Uruguay, es decir, no los tiene, o derechamente omite esta obligación". Además, agrega que "no presenta ningún registro por parte de entidades participantes del sistema financiero, ya sean bancos, empresas administradoras de créditos o servicios financieros. Asimismo, no posee calificación crediticia".

Fuentes de CPA Ferrere informaron a Montevideo Portal que el informe entregado a Graneles Switzerland sobre la SA uruguaya "es un trabajo habitual para el estudio que recopila información pública sobre una sociedad anónima".

El Diario Oficial del 6 de abril de 2017 informa que Golure International fue creada para "participar en otras sociedades comerciales en Uruguay, o en extranjero de acuerdo art. 47, ley 16.060, con redacción dada por art 100 de ley 18.083".

Montevideo Portal