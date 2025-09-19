Alertan por venta de queso rallado adulterado en Montevideo y Canelones: ¿qué marcas son?

Locales

Las intendencias de Montevideo y Canelones emitieron comunicados en las últimas horas para advertir a la población sobre la comercialización de bolsas de queso rallado “adulterado” en diversos comercios de ambos departamentos.

La comuna capitalina informó que los productos alterados fueron identificados con las marcas Doña Teresita y Pradera Sur y están siendo retirados del mercado. Según la comunicación, los lotes no contaban con “habilitación y registro bromatológico para su elaboración y venta” y no se pudo identificar su lugar de producción.

“Detectar esto fue posible gracias a la puesta en marcha del Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (Runaev), que desde el año 2024 consolidó una coordinación ágil entre los servicios bromatológicos departamentales a nivel nacional”, señala la misiva.

Ante esta situación, la Intendencia de Montevideo recomendó “no adquirir ni consumir productos de estas marcas” y “dirigirse al comercio proveedor para su devolución” en caso de ya haberlos comprado.

“Es indispensable verificar que el alimento cuente con rotulación legible, donde figuren al menos la razón social del elaborador, ingredientes y número de registro bromatológico. En el caso de las empresas del rubro, se alerta especialmente a elaboradores, transformadores y distribuidores de abstenerse de adquirir estos productos adulterados”, finaliza la carta.

La información vertida a la opinión pública por la comuna canaria fue en la misma línea. Además, recordó que existe un link del Runaev para consultar sobre la validación de cualquier registro a nivel nacional y adjuntó fotografías de las marcas en cuestión.

