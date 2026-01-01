Alertan estafas en alquileres en Punta del Este; autoridades piden “extremar precauciones”

Montevideo Portal
La Policía de Maldonado y la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este- Maldonado avisaron a la población y a los turistas que llegan al departamento sobre posibles estafas en alquileres para la temporada de verano.
En un comunicado, al que accedió Montevideo Portal, las autoridades mencionaron que se “exhorta a la población y a los turistas a extremar las precauciones al momento de contratar alquileres temporarios”, ya que —según explicaron—, se detectaron estafas mediante redes sociales y plataformas no oficiales.
“Estas maniobras son realizadas mediante perfiles falsos y, en algunos casos, utilizando de forma indebida nombres, logos e identidad de inmobiliarias habilitadas, ofreciendo en alquiler propiedades inexistentes, que no se encuentran disponibles e incluso ofrecen exactamente lo mismo que las inmobiliarias registradas”, afirmaron.
Además, recomendaron que a la hora de alquilar un alojamiento para vacacionar, se busque confirmar que el operador inmobiliario este habilitado ante el Ministerio de Turismo o registrado en cámaras inmobiliarias.
En la misma línea, mencionaron que realizar la denuncia ante un hecho de estafa es “fundamental para el inicio de las investigaciones y la prevención de este tipo de delitos”.
Ante esto, desde la Policía y la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este - Maldonado afirmaron que es importante no enviar dinero antes de haber visto la propiedad, ya sea de forma presencial o mediante una videollamada verificable con el dueño o la agencia. También se sugiere corroborar que la dirección exista y que los datos del propietario sean coherentes y comprobables.
Otro aspecto fundamental es utilizar medios de pago que dejen registro, como transferencias o depósitos bancarios, y evitar métodos anónimos o giros internacionales.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]