Alertan estafas en alquileres en Punta del Este; autoridades piden “extremar precauciones”

Locales

Montevideo Portal

La Policía de Maldonado y la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este- Maldonado avisaron a la población y a los turistas que llegan al departamento sobre posibles estafas en alquileres para la temporada de verano.

En un comunicado, al que accedió Montevideo Portal, las autoridades mencionaron que se “exhorta a la población y a los turistas a extremar las precauciones al momento de contratar alquileres temporarios”, ya que —según explicaron—, se detectaron estafas mediante redes sociales y plataformas no oficiales.

“Estas maniobras son realizadas mediante perfiles falsos y, en algunos casos, utilizando de forma indebida nombres, logos e identidad de inmobiliarias habilitadas, ofreciendo en alquiler propiedades inexistentes, que no se encuentran disponibles e incluso ofrecen exactamente lo mismo que las inmobiliarias registradas”, afirmaron.

Además, recomendaron que a la hora de alquilar un alojamiento para vacacionar, se busque confirmar que el operador inmobiliario este habilitado ante el Ministerio de Turismo o registrado en cámaras inmobiliarias.

En la misma línea, mencionaron que realizar la denuncia ante un hecho de estafa es “fundamental para el inicio de las investigaciones y la prevención de este tipo de delitos”.

Ante esto, desde la Policía y la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este - Maldonado afirmaron que es importante no enviar dinero antes de haber visto la propiedad, ya sea de forma presencial o mediante una videollamada verificable con el dueño o la agencia. También se sugiere corroborar que la dirección exista y que los datos del propietario sean coherentes y comprobables.

Otro aspecto fundamental es utilizar medios de pago que dejen registro, como transferencias o depósitos bancarios, y evitar métodos anónimos o giros internacionales.

Montevideo Portal