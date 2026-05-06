Alerta roja por bajas temperaturas desde el jueves: qué implica y por qué toman la medida

Montevideo Portal

El Poder Ejecutivo resolvió que desde este jueves 7 rige una alerta pública de nivel rojo por bajas temperaturas, con que lo que se dispuso la evacuación obligatoria de personas que viven en la calle.

La decisión se adoptó mediante un decreto con base en un informe del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que advirtió sobre el ingreso de un frente frío asociado a un ciclón extratropical previsto. Según el organismo, desde el viernes 8 se registrará un marcado descenso de temperaturas, con mínimas de entre 8 °C y 10 °C, y sensaciones térmicas más bajas producto de los fuertes vientos.

Los operativos para la evacuación comenzará desde este jueves

Al mismo tiempo, el gobierno estableció por decreto un comité de seguimiento a las políticas para atender personas en situación de calle.

En Montevideo y el área metropolitana se habilitarán cuatro centros de evacuación:

Polideportivo de la Dirección Nacional de la Educación Policial (Susana Pintos 3001, esquina Camino Maldonado)

Servicio de Transporte y Mantenimiento del Ejército (Instrucciones 1933)

Centro de evacuación en Montevideo (zona de la Aguada)

Centro de evacuación entre las localidades de La Paz y Las Piedras (Canelones)

En el interior del país, en tanto, las unidades militares trabajarán en coordinación con el Mides para garantizar la apertura de cupos y el traslado de personas que viven a la intemperie. El operativo contará además con la participación de ASSE y los ministerios de Defensa Nacional, Interior y Desarrollo Social.

La medida fue anunciada por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, en una conferencia de prensa realizada el martes 5.

“La Policía Nacional va a ser parte muy importante, junto a los equipos del Mides, a la hora de llevar adelante este decreto. Implica que las personas que están viviendo a la intemperie, debido a que corre riesgo su salud, y que tienen además un componente importante de vulnerabilidad social, los vamos a ir trasladando”, dijo Sánchez.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, afirmó que serán sumados 1.000 cupos a las 8.000 plazas del sistema de captación de personas en situación de calle.