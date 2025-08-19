Alerta amarilla por lluvias abundantes y tormentas en Uruguay este martes

Locales

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia meteorológica amarilla por la persistencia de lluvias abundantes, vigente desde las 6:25 de este martes 19 de agosto. La probabilidad del fenómeno supera el 75% y podría intensificarse a lo largo del día, por lo que las autoridades piden mantenerse atentos a nuevas actualizaciones.

La advertencia se debe a una depresión atmosférica que afecta gran parte del territorio nacional, generando precipitaciones de entre 20 y 40 mm en cortos períodos, así como tormentas aisladas.

Condiciones asociadas al fenómeno:

Lluvias localmente intensas

Rachas de viento fuerte

Actividad eléctrica intensa

Ocasional caída de granizo

Inumet informa que se mantendrá en monitoreo constante del sistema y actualizará los niveles de alerta si las condiciones se agravan o se extienden a más zonas del país.

Se recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios, no permanecer bajo árboles ni estructuras metálicas y mantenerse informado por canales oficiales.