Alerta amarilla por lluvias abundantes y tormentas en Uruguay este martes

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia meteorológica amarilla por la persistencia de lluvias abundantes, vigente desde las 6:25 de este martes 19 de agosto. La probabilidad del fenómeno supera el 75% y podría intensificarse a lo largo del día, por lo que las autoridades piden mantenerse atentos a nuevas actualizaciones.
La advertencia se debe a una depresión atmosférica que afecta gran parte del territorio nacional, generando precipitaciones de entre 20 y 40 mm en cortos períodos, así como tormentas aisladas.
Condiciones asociadas al fenómeno:
- Lluvias localmente intensas
- Rachas de viento fuerte
- Actividad eléctrica intensa
- Ocasional caída de granizo
Inumet informa que se mantendrá en monitoreo constante del sistema y actualizará los niveles de alerta si las condiciones se agravan o se extienden a más zonas del país.
Se recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios, no permanecer bajo árboles ni estructuras metálicas y mantenerse informado por canales oficiales.
