Alerta amarilla de Inumet por tormentas “puntualmente fuertes”: ¿qué departamentos afecta?

El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió una alerta amarilla por tormentas “puntualmente fuertes” para este martes.
La advertencia rige desde las 6:15 y está concentrada en el suroeste. De acuerdo con el organismo, una “perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes”.
El estado de la alerta volverá a actualizarse sobre las 8:15.
Las localidades afectadas son las siguientes:
Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Conchillas, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle y Radial Conchillas.
Flores: Andresito.
Río Negro: Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Los Arrayanes, Nuevo Berlín y Young.
Soriano: Todo el departamento.
Advertencia meteorológica amarilla por Tormentas puntualmente fuertes— Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) December 11, 2025
Se actualizará a las 08:15 o ante cambios significativos
Más info: https://t.co/zY2u8OFmLu pic.twitter.com/iAESG8LLTQ
