Alerta amarilla de Inumet por tormentas “puntualmente fuertes”: ¿qué departamentos afecta?

Locales

El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió una alerta amarilla por tormentas “puntualmente fuertes” para este martes.

La advertencia rige desde las 6:15 y está concentrada en el suroeste. De acuerdo con el organismo, una “perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes”.

El estado de la alerta volverá a actualizarse sobre las 8:15.

Las localidades afectadas son las siguientes:

Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Conchillas, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle y Radial Conchillas.

Flores: Andresito.

Río Negro: Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Los Arrayanes, Nuevo Berlín y Young.

Soriano: Todo el departamento.

