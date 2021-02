Alcalde del Municipio CH, Andrés Abt, dio positivo de coronavirus

El exdiputado por el Partido Nacional y acalde reelecto del Municipio CH, Andrés Abt, informó este jueves a través de su cuenta de Twitter que dio positivo de coronavirus. Según dijo, se encuentra trabajando desde el pasado sábado desde su casa ya que está haciendo cuarentena tras haber tenido contacto directo con un positivo.

Este jueves le fue entregado el análisis con resultado positivo. Abt dialogó con Montevideo Portal y contó que se encuentra bien y sin mayores síntomas. Explicó que se contagió en una reunión de trabajo que se realizó el pasado jueves con privados que estaban contagiados. Estas tres personas resultaron positivos tiempo después, por lo que procedió a encuarentenarse e hisoparse.

Abt destacó que solo cinco personas deberán hacer cuarentena e hisoparse por tener contacto con él. "Le estoy avisando a estas cinco personas para que se hagan los hisopados, que, aparte, por el tiempo de aislación que he tenido, pueden hisoparse que es cuando se cumplen los siete días", explicó el alcalde del Municipio CH.

Estimados, desde el sábado estoy en cuarentena trabajando desde casa, dado que tuve contacto con personas que dieron COVID positivo.

Me acaba de llegar el resultado del hisopado y me dio positivo también.

Estoy bien.

Gracias por los mensajes que me envían y el cariño.