Alcalde de Punta del Este habló de la radicación de Pablo Goncalvez en la ciudad: qué dijo

El alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, fue consultado este sábado acerca de la noticia que se conoció hace días atrás sobre que Pablo Goncálvez, conocido por ser el primer asesino serial de la historia de Uruguay, se instaló en la ciudad.

Durante una conferencia de prensa, consultado por el medio local FM Gente, confirmó que algunos vecinos de la zona han transmitido “preocupación” a las autoridades. “El Ministerio del Interior fue fuerte y claro: si él está dentro de la ley, no tenemos mucha cosa para hacer”, señaló.

“Hay una preocupación de los vecinos. Bien claro: ya cumplió la pena, como cualquier otro que comete un delito; lógicamente, genera algo que no está bueno, pero está dentro de la ley y no podemos hacer mucho más. Eso sí, estar siempre pendiente y viendo qué puede pasar o no”, agregó.

Por último, Carballal aludió a declaraciones realizadas recientemente por el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza: “También fue muy claro: si tiene algún problema con la ley, le caerá como le cae a cualquiera”.

Integrante de una familia adinerada del barrio Carrasco, entre enero de 1992 y febrero de 1993 Goncálvez asesinó a tres mujeres: Ana Luisa Miller, Andrea Castro y María Victoria Williams. Fue atrapado en el Chuy poco después del tercer crimen y condenado a 30 años de prisión.

Recuperó la libertad en 2016 y se radicó en Paraguay, donde también tuvo problemas con la ley, y pasó dos años tras las rejas. Goncálvez reingresó al país desde Paraguay en noviembre de 2023, a través del puente de Salto Grande.

Según informó Subrayado (Canal 10), el exconvicto reside “a muy pocas cuadras de los populares dedos de Maldonado, en una vivienda de su familia”.

