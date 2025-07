Albertoni refutó a Lubetkin por ingreso al Acuerdo Transpacífico: “Acá los hechos”

Política

Al final tan pacífico no era

El exvicecanciller Nicolás Albertoni respondió al actual ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, luego de que este dijera que Uruguay está “lejísimos” de ingresar al Acuerdo Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés).

“Una parte de los países estaban interesados en nuestra presencia; una parte de los países ni sabían que nosotros habíamos presentado [la solicitud], y algunos países no les interesa nuestra presencia porque competimos con la misma lógica, son al menos dos países. Si ahí no hay consenso de todos, no hay crédito [para ingresar]”, manifestó el canciller en entrevista con El Observador, para luego añadir que para esta administración está “lejísimos” de entrar.

En respuesta, Albertoni se manifestó “sorprendido” por las declaraciones de Lubetkin, y repasó algunos hechos del gobierno anterior en la materia.

De acuerdo con el tuit del exvicecanciller, fue en 2022 que Uruguay solicitó adherirse al CPTPP; el año siguiente todas las misiones diplomáticas de Uruguay ante los países que integran el acuerdo —Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam— “insistieron formalmente en la importancia de adhesión” de Uruguay.

A su vez, entre 2023 y 2024 tanto Albertoni como el entonces canciller Omar Paganini mantuvieron reuniones bilaterales con “ministros y jefes negociadores” de los 11 países mencionados más el Reino Unido (que ingresó recientemente al pacto).

Finalmente, el año pasado Costa Rica inició su proceso de adhesión, por lo que Uruguay “quedó en muy buenas condiciones para ser el siguiente en ingresar”.

“Para que todo esto se concrete se necesita trabajo y constancia. Si el gobierno no quiere avanzar en el ingreso está en todo su derecho, pero las cosas por su nombre…”, finalizó Albertoni.

