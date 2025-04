Alberto Fernández tras su procesamiento: “Fabiola tiene una enfermedad psiquiátrica”

Internacionales

Alberto Fernández habló luego de que se confirmara la noticia de su procesamiento por parte de la Cámara Federal de Comodoro Py, que este martes rechazó la apelación del expresidente argentino, tras la denuncia realizada por su exesposa Fabiola Yañez por los delitos de amenazas coactivas y lesiones leves y graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género.

La Justicia rechazó esta apelación del exmandatario por dos votos a uno y ahora Fernández podría enfrentar una pena de entre 3 y 18 años de prisión.

“La verdad es una pelea muy injusta que me toca dar, muy ingrata. Porque es una pelea con la madre de un hijo mío al que adoro, al que amo y al que no puedo ver desde hace mucho tiempo precisamente por todos los obstáculos que la madre puso”, planteó entrevistado este miércoles por radio Splendid.

“Estoy muy seguro de lo falso que es todo lo denunciado, estoy muy seguro de la parcialidad del juez interviniente [Julián] Ercolini”, expresó.

De Ercolini recordó que tiene “una enemistad más que pública y notoria” porque, entre otras cosas, en 2022 Fernández lo denunció como parte de un esquema de presunta corrupción de jueces, medios y políticos para favorecer al expresidente Mauricio Macri y perjudicar a la exmandataria Cristina Fernández en la Justicia.

Luego de conocer sobre su procesamiento, Fernández afirmó que le “quedó un sabor agridulce” porque “hubo un tercer juez que leyó la causa y que dice cosas muy graves sobre el trámite de la causa”.

“Hay testigos que dicen que Fabiola se caía, se lastimaba se llenaba de moretones por los golpes y se sacaba fotos diciendo que algún día las iba a usar. Amigas de Fabiola que trabajaban con Fabiola lo dicen, ¿cómo es posible que no haya un renglón sobre eso?”, manifestó.

Asimismo, Fernández argumentó que nunca negó “que esas lesiones pueden haber existido”: “Lo que niego es que se las haya causado yo”.

En referencia a la lesión en el ojo, enfatizó en que, a su entender, “claramente fue el resultado de una intervención estética que se hizo”.

“Ella siempre lo negó, pero ahora quedó probada. Es la famosa foto. Ese ojo negro nunca lo tuvo. Si uno revisa ella presenta unos videos y presenta la foto. Al doctor [Federico] Saavedra, que era el médico de la presidencia, le muestran la foto y dijo: ‘Yo ese ojo [negro] nunca lo vi, lo que vi fue un ojo que tenía una leve equimosis en el párpado’ y eso fue causado por la esteticista. Y ahora descubrimos en el teléfono de la esteticista que el día 18 de junio acuerda ir el 19 a Olivos a inyectarle plasma enriquecido en plaquetas a Fabiola”, aludió.

Agregó también que “hace dos días” denunció “por falso testimonio” a Yáñez. “Eso está silenciado. Eso nadie lo explica, eso nadie lo cuenta”, cuestionó.

“Lo que nadie cuenta es que Fabiola Yáñez me hizo una docena de imputaciones y de la docena de imputaciones quedaron cuatro tiradas de los pelos. Me dicen que la amenacé para que no hiciera la denuncia”, agregó.

En otro orden de temas, Fernández afirmó que “está claro” que su denuncia “le sirvió mucho al gobierno” de Javier Milei.

“Yo no estoy culpando al gobierno de haber hecho la denuncia, ni mucho menos. Pero sí le sirvió para muchas cosas políticamente: para ensuciarme, para descalificarme socialmente y para descalificarme públicamente”, dijo y agregó que también le sirvió a Milei “para hacerle sentir a la gente que detrás de todas las políticas de género” que Fernández impulsó “eran una pantomima” y un “acto de cinismo”.

“Le sirvió para todo eso y para ponerme a mí en un lugar horrible, que es el lugar de un hombre que le pega a una mujer”, enfatizó.

Por último, Fernández aludió a que conoce “los problemas que tiene Fabiola”. “Me cuesta hablarlo porque son problemas crónicos de salud muy serios que en gran medida explican todo esto”, analizó.

“Cuando yo hablo de la salud del Fabiola [Yañez] muchos dicen: ‘Bueno, pero por que esté enferma no le puede pegar’. Es que yo nunca le pegué. Lo que estoy diciendo es que, si uno ve su enfermedad, si uno lee la historia clínica de Ineco [Instituto de Neurología Cognitiva], eso explica muchas de las cosas que hizo y hace”, lanzó.

“Hablamos de una enfermedad psiquiátrica, de la cual deriva una adicción. De lo que no me gusta hablar por respeto a ella, simplemente, porque finalmente es la mamá de mi hijo”, agregó.

También se refirió a Francisco, el hijo que tienen en común con Yañez: “Cuando los abogados, los míos y los de ella, dieron por terminado el trámite de negociación para resolver el tema de los alimentos, a partir de ese momento Fabiola me cortó todo vínculo con Francisco y tuve que denunciarla por la ruptura del vínculo. El juez ordenó medidas y pude volver a hablar con mi hijo por el pedido del juez”, recordó.

“Yo soy un padre responsable, yo no tengo ningún interés que Francisco deje de ver a su mamá. Lo que me preocupa mucho es que su mamá en el estado en el que está, porque hay tweets españoles que hablan de que la ven a la noche en el estado en que está. Me preocupa que está en manos de ella, tan lejos. Porque le pasa algo y el nene está a 12.000 kilómetros de mí. Es un tema de protección del niño. Yo no soy un padre irresponsable. Soy un padre presente”, completó.

