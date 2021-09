Internacionales

Alberto Fernández sobre Cristina: “Ella me conoce. Con presiones, no me van a obligar”

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se expresó este mediodía en Twitter, por primera vez desde que se supo este jueves que cinco ministros que responden a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, donde destacó su poder como mandatario.

“He oído a mi pueblo. La altisonancia y la prepotencia no anidan en mí. La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Para eso fui elegido. Lo haré llamando siempre al encuentro entre los argentinos”, publicó el presidente al mediodía en sus redes sociales.

Mientras lo haga seguiré garantizando la unidad del Frente de Todos a partir del respeto que nos debemos. Es tiempo de que nuestra única obsesión sea promover la prosperidad de los hombres y mujeres de nuestra Patria. — Alberto Fernández (@alferdez) September 16, 2021

Luego, en la tarde, mientras María Eugenia Vidal y otros dirigentes de la oposición le reclaman al gobierno que defina quiénes son los integrantes del gabinete, el mandatario dio una entrevista al diario Página 12 en el que arremete, otra vez, contra su vicepresidenta.

El periodista Mario Wanfled describe así su semblante: “En lenguaje delicado propala una señal clara: atribuye a otros (quienes lo presionaron ayer, claro) la altisonancia y la prepotencia. Subraya la autoridad presidencial, la suya propia. Conversando con sus allegados más cercanos y con quien pudiera oírlo el presidente es más enfático. Está enojado, sorprendido, quiere mantener la unidad del Frente de Todos (FdT)”.

El cronista cuenta que “descalifica los ofrecimientos de renuncia en cadena que comenzó el ministro del Interior Eduardo ‘Wado’ de Pedro y cuestiona a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

En concreto, el presidente dijo: “Ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar”.

El periodista dice que el mandatario “califica a los amagues de renuncia como ‘una estudiantina’, cuando es más suave (…) En otros momentos deriva en metáforas de TC 2000: ‘aceleraron en el barro y, claro, quedaron empantanados’”.

En referencia a mensajes de kirchneristas que recibió en las últimas horas, el presidente dice: “Me piden que pare, pero yo no hice nada”.

El presidente adelantó que piensa hacer cambios en el Gabinete, y aclaró que ese tema fue conversado el martes con Cristina. “Lo charlamos, acordamos nombres. Eso sigue en pie”, dijo el mandatario.

Además, confirmó lo que Cristina le hizo saber al ministro de Economía por celular. “Jamás me pidió la renuncia de Martín Guzmán”, agregó Fernández, el presidente.