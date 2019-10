Alberto Fernández llamó a “terminar” con el “nosotros y ellos” y pidió “tranquilidad”

Internacionales

El candidato a presidente de Argentina por el opositor Frente de Todos, el peronista Alberto Fernández, pidió este domingo, tras votar en los comicios, "tranquilidad" para afrontar el futuro del país y recordó con emoción a Néstor Kirchner, de cuya muerte se cumplen hoy nueve años.

"Tenemos que tomar esto como una jornada histórica e iniciar el tiempo que se viene con tranquilidad, sabiendo que vamos a trabajar todos juntos. Se terminó el nosotros y el ellos y todos vamos a trabajar por un país mejor", dijo Fernández.



Tras votar en la sede de la Universidad Católica Argentina, en el barrio capitalino de Puerto Madero, el candidato dijo que el país vive "una enorme crisis" y, por tanto, todos deben "tener mucha responsabilidad por lo que viene".



"En este momento mi familia es toda la Argentina y lo único que les pido es que todos estemos tranquilos y que asumamos esto como un día de alegría y que lo que viene se hará con mucho esfuerzo pero trabajando juntos", insistió.



Acompañado por su pareja, la periodista y actriz Fabiola Yáñez, se acercó en horas del mediodía a la universidad e hizo la fila para votar, como el resto de los ciudadanos.



Al hablar con la prensa tras sufragar, el candidato se emocionó al recordar al ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), de quien este domingo se cumplen nueve años de su fallecimiento.



"Dios existe y Dios ha decidido que justamente el día que se fue Néstor estén votando los argentinos. A Néstor lo he querido mucho, lo quiero cada día que pasa más y estoy seguro de que, donde esté, me está ayudando y está muy presente en mí", dijo.



Alberto Fernández inició la jornada desayunando en su apartamento en Puerto Madero con Leandro Santoro, legislador capitalino por la kirchnerista Unidad Ciudadana, y con Daniel, un amigo.



Santoro le llevó de regalo al candidato un vinilo del pianista, director de orquesta y compositor de tango Osvlado Pugliese, a quien el legislador llamó el "patrono" de los músicos argentinos, para que le de suerte a Fernández, músico aficionado.



Este sábado, de hecho, Fernández compartió un almuerzo con el músico Gustavo Santaolalla y tocaron juntos en guitarra algunas canciones del reconocido compositor e intérprete.



Tras desayunar con sus amigos, Alberto Fernández hizo su ritual de todas las mañanas: sacar a pasear a su perro Dylan, una celebridad en las redes sociales, pero esta vez en medio de una maraña de periodistas.



"Espero poder seguir paseándolo. Los argentinos siempre soñamos con tener un presidente común. Dejénme ser un tipo común, que eso es lo que más quiero", dijo Fernández a los periodistas mientras recorría junto a Dylan un parque vecino a su casa.



El postulante a la Presidencia tiene previsto almorzar con amigos y luego ir a esperar los resultados de los comicios en el "búnker" del Frente de Todos, en el barrio capitalino de Chacarita, donde espera encontrarse con su candidata a vicepresidenta, la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), que vota en la sureña ciudad de Río Gallegos.

