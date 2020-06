Alberto Fernández dijo que en América solo él y López Obrador quieren “cambiar el mundo”

Internacionales

El presidente argentino Alberto Fernández participó este viernes de un diálogo virtual junto al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva llamado "Pensar América Latina después de la pandemia COVID19".

En este evento organizado por la Universidad de Buenos Aires Fernández señaló que ante la eventualidad de la pandemia existe una "gran oportunidad como civilización de hacer un mundo distinto", y apuntó a la necesidad de "revisar el sistema capitalista".

Sin embargo, aseguró no saber si podría realizar estos cambios en América por la falta de mandatarios que quieran "cambiar el mundo":

"No te quiero mentir querido Lula. No lo tengo a Néstor (Kirchner, Argentina), no lo tengo a Pepe Mujica, no lo tengo a Tabaré, no lo tengo a Lugo (Fernando, Paraguay), no lo tengo a Evo (Morales, Bolivia), no la tengo a Michelle (Bachelet, Chile), no lo tengo a Lagos (Ricardo, Chile), no lo tengo a Correa (Rafael, Ecuador), no lo tengo a Chávez (Hugo, Venezuela). Apenas somos dos los que queremos cambiar el mundo: uno está en México se llama Andrés Manuel López Obrador y el otro soy yo".

Fernández se siguió lamentando por un continente que definió como "muy distinto al que vivió Lula, Néstor, Cristina (Kirchner, Argentina)".

"¿Qué nos pasó en el medio como continente? Hubo una acción muy cuidadosa para destruir y perseguir a los líderes. Sin duda vos (por Lula) fuiste el que más padeciste. No solo te persiguieron, también te encarcelaron. No es muy distinto a lo que vive Cristina en Argentina, ni lo que vivió Correa en Ecuador. Se mezclan decisiones judiciales absolutamente forzadas para construir imágenes delictivas que después profusamente circulan en los medios", le dijo Fernández al exmandatario brasileño.

Por último, arremetió nuevamente contra los mandatarios latinoamericanos por "ir corriendo" a apoyar a Estados Unidos para que un ciudadano de su país presida el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Nos hemos quedado dos países al margen de ese apoyo, México y nosotros. El resto corrió presuroso en auxilio de Estados Unidos", concluyó.