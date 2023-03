Alberto Fernández denunció “sistemática acción de desinformación” de medios argentinos

Internacionales

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, denunció este miércoles la existencia de una “sistemática acción de desinformación” por parte de los medios de comunicación nacionales durante sus tres años de Gobierno, acusándolos de “mentir con total impudicia” sobre sus políticas.

“Hemos soportado una sistemática acción de desinformación de las políticas que se llevaban adelante por el Gobierno nacional. Esa suerte de cerco informativo fue muy difícil de eludir dados los niveles de concentración que existen en nuestro sistema de medios de comunicación”, afirmó Fernández en su discurso de apertura de sesiones legislativas en el Congreso, el último de su actual mandato.

El jefe de Estado señaló que muchos de esos medios “expresan intereses económicos y políticos opositores al Gobierno”, agregando que “ocultan o tergiversan” información a sus lectores, oyentes o televidentes.

“Tengo la tranquilidad de hacer esta observación sabiendo que, durante mi Gobierno, nadie ha sido censurado, acallado o castigado por sus opiniones (...). El problema es que hemos visto la tergiversación de la realidad de manera intencional y, lo que es peor, hemos visto mentir con total impudicia”, lamentó el mandatario.

El Gobierno mantiene una relación tensa con el grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios de comunicación de Argentina, especialmente después de que un alto cargo participo de un encuentro con jueces, fiscales, exfuncionarios y empresarios en Lago Escondido, en la Patagonia argentina, que está siendo investigado por la Justicia.

En esta misma línea, Fernández advirtió acerca de argumentos “intelectualmente deshonestos y cargados de odio” que, en su opinión, no contribuyen al conocimiento de las acciones del Gobierno ni al “debate serio” sobre los problemas del país.

“Con esas prácticas, la ciudadanía no cuenta con la oportunidad de conocer qué está haciendo el Estado con los recursos públicos”, sentenció el presidente.

Críticas al Poder Judicial

Fernández también lanzó en su discurso de apertura del año parlamentario y entre gritos e insultos de la oposición y aplausos del oficialismo, duras críticas contra el Poder Judicial, que, aseguró, “hace tiempo que no cuenta con la confianza pública”.

“Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública. No funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos. Los ejemplos abundan”, aseveró el mandatario, sentado en el estrado de la Cámara de Diputados junto a la vicepresidenta, Cristina Fernández.

Ante numerosas autoridades, entre ellas dos jueces de la Corte Suprema —contra la que el Gobierno impulsó un pedido de juicio político—, el presidente criticó sentencias que favorecen a la oposición y aludió a la condena por corrupción recibida en diciembre pasado por la vicepresidenta: “Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política”.

Con Argentina y Brasil unidos, un Mercosur “más potente”

El titular de la Casa Rosada manifestó además su compromiso de un Mercado Común del Sur (Mercosur) "cada vez más potente" en colaboración con el Gobierno del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Juntos (Argentina y Brasil) construimos el Mercosur, un corazón que deseamos cada vez más potente en términos de comercio entre los socios y de impulso al comercio con otros países y bloques de América Latina y el Caribe", aseveró Fernández, que actualmente ocupa la presidencia pro témpore del bloque regional.

Durante su intervención, el presidente de Argentina también reiteró la necesidad de desarrollar “cada vez más” las instancias de integración en la región, citando como ejemplos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), cuya presidencia ocupó Argentina hasta finales de enero, y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

“Si nunca dejamos de hacerlo, incluso cuando se nos provocó para que rompiéramos el Mercosur, ¿cómo no vamos a seguir por este camino, ahora que en Brasil gobierna una coalición encabezada por uno de los más grandes líderes de la historia y que es, además, un inquebrantable amigo de la Argentina?”, afirmó Fernández.

En su discurso Fernández argumentó que, durante sus años de gestión, Argentina ha desarrollado una política exterior basada en el “multilateralismo cooperativo”, apoyando “con firmeza” la paz mundial y la solución pacífica de las controversias.

Según el mandatario, el país suramericano “ha vuelto a ocupar un lugar en el concierto de las naciones” a partir de su “identidad” y de la “defensa” de sus intereses, resaltando la participación en foros como la Celac, el Mercosur, la Cumbre de las Américas, el G20 y el G7.

Fernández también destacó su “empeño” en que la democracia “se expanda y se respete” en América Latina, en referencia a Brasil y Bolivia.

“Fui yo, con mi moderación, el que estuvo al lado de Lula cuando injustamente lo apresaron y el que estuvo al lado de Evo Morales (expresidente de Bolivia) cuando un golpe de Estado le arrancó el poder que su pueblo mayoritariamente le había dado”, puntualizó.

La inflación, ese monstruo

El presidente argentino hizo además una férrea defensa de su gestión y aseveró que es uno de los países “que más creció” en los dos últimos años, pero reconoció la “alta inflación” como un “factor central de desorganización” de la economía, cuya bajada “no resulta una tarea sencilla”.

“La inflación (del 94,8 % anual en 2022) constituye un problema estructural de Argentina que se remonta a décadas. No resulta una tarea sencilla. Quienes minimizaron el problema acabaron por profundizarlo”, señaló el mandatario en medio de críticas al Gobierno de su antecesor Mauricio Macri (2015-2019).

En su intervención, el presidente ensalzó la labor del ministro de Economía, Sergio Massa, e hizo una crítica indirecta al Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que el país tiene un acuerdo para refinanciar un préstamo de 44.000 millones de dólares firmado en 2018: “Tanto el ministro de Economía como yo no necesitamos al FMI para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal”.

“Aunque no sea factible alcanzar ese objetivo de la noche a la mañana, el equilibrio fiscal es nuestro horizonte. Tampoco necesitamos al FMI para saber que Argentina debe aumentar sus exportaciones”, remarcó el mandatario a solo unos meses de que se celebren elecciones presidenciales, para las que según las encuestas la oposición, a la que pertenece Macri, tiene oportunidades de volver al poder.

Si bien reconoció que su gobierno “seguramente” ha cometido errores, Fernández aseveró tener la “íntima convicción” de que ha sumado muchísimos aciertos. “Escuché como una y otra vez criticaban mi moderación, pero con mi moderación fui capaz de enfrentar a los acreedores privados y poner freno a los condicionamientos que el FMI puso al Gobierno que me precedió”, sentenció.

La economía, indicó, “volvió a crecer” durante 2022 y registró un aumento del 5,4 %: “Somos uno de los países que más creció en estos dos últimos años. Todas las proyecciones propias y de organismos internacionales señalan que en 2023 volveremos a crecer; seremos uno de los países que más haya crecido en el mundo y de los primeros en la región”.

“Serán 3 años consecutivos de crecimiento del PIB, algo que no sucedía desde 2008”, aseveró Fernández y señaló la necesidad de que el crecimiento esté bien distribuido.

“A pesar de los cataclismos tantas veces anunciados, continuamos ordenando nuestra economía, lo estamos haciendo con el esfuerzo de todos y todas en el Gobierno”, subrayó.

Y volvió a referirse a la oposición: “Quienes hicieron estallar la economía hace apenas tres años son los mismos que ahora anuncian que una bomba explotará en el futuro”.