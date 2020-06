Alberto Fernández: “Le estoy debiendo un llamado a Luis Lacalle que me ha llamado”

Internacionales

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, informó en conferencia de prensa que la cuarentena obligatoria se prorrogará hasta el próximo 28 de junio "en los lugares que haya circulación comunitaria del virus". Mientras tanto, el resto de los lugares, en donde no haya circulación con pocos o sin casos, se implementará un "distanciamiento social preventivo".

"Han pasado dos semanas y han pasado distintas cosas con la pandemia. Nosotros seguimos confirmando que los resultados que estamos obteniendo comparados con la región siguen siendo alentadores", sostuvo el presidente.

"Vamos a dar un paso más, pero tenemos que entender que no superamos el problema", agregó Fernández. "Vamos a hacer una diferenciación, vamos a sostener el aislamiento en todos los lugares donde haya circulación comunitaria del virus como en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, el Gran Resistencia, el Gran Córdoba y Trelew", agregó.

Finalmente, en la ronda de preguntas se le consultó sobre si tuvo contacto con los otros líderes de la región, en relación al COVID-19. Fernández contestó: "Con los líderes de la región no he hablado del coronavirus. Le estoy debiendo un llamado a Luis Lacalle que me ha llamado y tengo que hablarlo, pero no hemos hablado puntualmente de eso. Sigo con atención lo que pasa en la región, lo que está pasando en Chile y en Brasil porque lo que está pasando en Brasil es motivo de preocupación para provincias como Misiones".