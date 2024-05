Al menos tres muertos en caída de bus al agua en San Petersburgo

Al menos tres personas fallecieron el viernes y otras cuatro están clínicamente muertas al caer el autobús en el que viajaban al río Moika desde un puente en el centro de San Petersburgo, según informó el Ministerio para Situaciones de Emergencia de Rusia.

"Lamentablemente, tres personas murieron. Los rescatistas sacaron a nueve personas del autobús hundido. Dos se encuentran graves y cuatro están clínicamente muertas", señala el comunicado.

Según el diario digital Fontanka, los buzos lograron sacar los cuerpos de varios pasajeros a través de las ventanas del autobús siniestrado y en algunos casos reanimaron a los heridos en el mismo techo.

El conductor y una decena de ocupantes del vehículo -había aproximadamente una veintena de pasajeros- pudieron abandonar el autobús por sus propias fuerzas, lo que les salvó la vida.

La temperatura del agua en los canales de la ciudad báltica es más baja de lo habitual, ya que estos días Rusia es escenario de una ola de frío anómala para esta época del año.

Varias personas que saltaron al agua para ayudar a los heridos admitieron que el agua estaba "gélida" y la visibilidad era prácticamente nula.

La policía de la antigua capital zarista informó de que recibió la llamada de emergencia en torno a las 13.00 hora local (10.00 GMT).

Según el comité municipal de Transporte, el conductor perdió el control del autobús, se llevó por delante a varios automóviles estacionados al borde de la calle, dio un brusco giro y se precipitó contra el río, lo que se puede ver en un vídeo colgado en las redes sociales.

