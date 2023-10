Al menos seis muertos al impactar un misil ruso en una terminal de correos en Ucrania

Al menos seis personas han muerto y otras 14 han tenido que ser hospitalizadas al alcanzar un ataque ruso una terminal de correos en la región ucraniana de Járkiv (noreste), informó este sábado la Administración Militar de la zona.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había denunciado minutos antes el ataque. “Un misil ruso ha impactado en una terminal de correos”, dijo en sus redes sociales Zelenski, que subrayó el carácter "civil" de la infraestructura golpeada y pidió “incrementar la presión” sobre Rusia como respuesta a sus acciones de “terrorismo”.

El jefe del Estado ucraniano publicó un video en el que se ve una infraestructura de la empresa privada de correos ucraniana Nova Poshta gravemente dañada. En el vídeo se aprecia que al menos un camión de esta empresa de correos que da servicio en toda Europa sufrió daños en el ataque.

Kharkiv region. A Russian missile struck a post terminal. Ordinary civilian object. Unfortunately, there are killed. My condolences to all of their close ones!



As of now, it is known that at least 13 people were injured. First responders and all services are working on the spot.… pic.twitter.com/gN94DOIJtL