Al menos dos muertos en Brasil por la caída de una avioneta de la Policía Federal

Al menos dos miembros de la Policía Federal brasileña murieron este miércoles y un tercero resultó herido, como consecuencia de la caída de una avioneta de la institución poco después de despegar del aeropuerto de la ciudad de Belo Horizonte, informaron los bomberos.

La aeronave despegó del aeropuerto de Pampulha para un vuelo de mantenimiento, pero pocos segundos después perdió altura y cayó a un costado de la pista de aterrizaje de la terminal, según el Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais, estado del sureste brasileño del que Belo Horizonte es capital.

El monomotor, un Cessna Caravan de la flota oficial de la Policía Federal, sufrió una explosión tras estrellarse contra el piso y quedó completamente destruido por el fuego.

Dos de sus tres tripulantes, agentes de la Policía Federal que se desempeñaban como pilotos, murieron carbonizados, mientras que un mecánico de la institución, único sobreviviente y que sufrió graves heridas, fue trasladado al Hospital Juan XXIII de Belo Horizonte.

El mecánico estaba consciente cuando ingresó al hospital, donde es tratado por un trauma abdominal.

Según la Policía Federal, la aeronave siniestrada, de prefijo PR-AAB, fabricada en 2011 y con capacidad para nueve pasajeros, estaba pasando por un proceso de mantenimiento.

EFE

??#Breaking: A Brazilian Federal Police C208 (Reg. PR-AAB) crashed after take-off from Pampulha airport in Belo Horizonte, Brazil. Initial reports indicate that 2 out of the 3 individuals on board are reported dead. ??



Our data shows that the C208 reached an altitude of 336 feet… pic.twitter.com/AfjITLicae