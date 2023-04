Al menos cuatro muertos y quince heridos en incendio de albergue juvenil en Brasil

Al menos cuatro personas murieron, entre ellas tres menores, y otras quince resultaron heridas en un incendio desatado la madrugada de este viernes en un albergue juvenil de la ciudad brasileña de Recife, informaron fuentes oficiales.

El fuego empezó sobre las 04.00 hora local (07.00 GMT) en el Instituto de Caridad Hogar Paulo de Tarso, administrado por una ONG que atiende a jóvenes en situación de vulnerabilidad, en Recife, capital del estado de Pernambuco, según señaló el Samur (servicio de emergencia).

??Incêndio em abrigo infantil deixa 4 mortos e feridos na madrugada desta sexta-feira (14/04), no Recife.



O Fogo atingiu a sede do Lar Paulo e Tarso, na Rua Jerônimo Heráclito, bairro do Ipsep.

