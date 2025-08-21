Internacionales

Al menos cinco personas murieron por atentado con camión bomba en Colombia

Al menos cinco personas murieron y 14 resultaron heridas este jueves por un atentado perpetrado con un camión bomba en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la ciudad colombiana de Cali, según el presidente Gustavo Petro.

“La cifra de muertos en Cali asciende a cinco y 14 heridos, todos civiles hasta donde tengo información”, dijo Petro en un discurso durante un acto público en la ciudad de Valledupar, en el norte del país.

Un balance preliminar de la policía afirmó que el Colombia vive la peor ola de violencia en la última década.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran vehículos en llamas, personas heridas en el piso y gente huyendo despavorida en medio del ruido de alarmas y gritos.

La tercera ciudad del país, la más importante de la región del Pacífico, sufre una embestida de guerrillas y grupos narcotraficantes que se disputan el rentable negocio de la droga.

Con información de AFP y EFE